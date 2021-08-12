إطلالة غريبة.. من هو الشخص الذي ارتدى بيجامة في حفل عقد قران نيللي كريم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

أثار خبير التجميل عبدالله الرفاعي الجدل، بإطلالة "غريبة" خلال حضوره حفل عقد قران الفنانة نيلي كريم على هشام عاشور شقيق لاعب الإسكواش رامي عاشور، الذي أُقيم مساء الأربعاء، بأحد المنتجعات بالساحل الشمالي.

الرفاعي ارتدى طقم يشبه البيجامة، مكون من قميص واسع باللون اﻷسود، ومعه بنطلون بنفس واسع بنفس اللون، ونسق معهم شبشب بمزيج من اللونين الفضي واﻷسود.

وارتدت زوجته طقم بقماش الستان يشبه البيجامة أيضاً، مكون من قميص واسع باللون البيج الفاتح، وبنطلون بنفس اللون، ونسقت معهم صندل باللون اﻷورانج وشنطة شفافة.

ويعتبر "عبدالله" من خبراء التجميل المشهورين في هذا المجال، وعمل مع العديد من النجمات المصريات والعرب وملكات الجمال، ومن أبرزهم، نيللي كريم، ريم البارودي، هدى اﻷتربي، أروى جودة، جنات، هنادي مهنا، بوسي، بشرى.