فتاة الإسماعيلية تعلن انتهاء خلافاتها مع والدتها: «محدش يغلط فيها»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فيديو لايف جديد أطلت فيه فتاة الإسماعيلية «رنيم وائل» التي شغلت الرأي العام لتعلن فيه انقلاب قصة خلافاتها مع والدتها للمرة الثالثة على التوالي، فقد خرجت عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، تعلن انتهاء الخلافات مع والدتها.

قالت رنيم في الفيديو إن خلافاتها مع والدتها وأقاربها انتهت منذ أمس، لذلك لم ترغب في عمل أي محضر ضدها، أو الحديث مرة أخرى عما جرى بينهما، وظلت المحاولات طوال أمس، حتى انتهت بالصلح، مؤكدة أنها خرجت مع صديقة لها لتعلن انتهاء خلافاتها مع والدتها، وهي لا تتحدث تحت ضغط أو تهديد تلك المرة، وإنما بكامل ارادتها مشيرة إلى انتهاء المشاكل.

وطلبت رنيم من الجميع الكف عن نشر الفيديو الذي تتحدث فيه عن الاعتداء عليها من قبل أمها، وهددت كل من يتجاوز في حقها أو حق والدتها بالملاحقة القضائية، من تلك اللحظة، ورفضت التعليقات السلبية تجاهها هي وأمها، وفي نهاية الفيديو شكرت كل من ساعدها واهتم بقضيتها خلال الأيام الماضية.

وأطلت رنيم واضعة ماكياج بسيط ومرتدية ملابسها، وقالت إن الهدوء يسود علاقتها بأمها حاليا، موضحة إنه، «بغض النظر مين كداب ومين صادق، بس الموضوع اتقفل خلاص ومش عايزة فيه كلام تاني وانا نفسي الدنيا تهدى لاني تعبت جدا الايام اللي فاتت وكنت متوترة ومضغوطة جدا والحمدلله ان الفترة دي انتهت»، واختتمت رنيم الفيديو وهي تشكر كل من ساعدها حتى استطاعت تخطي تلك الأزمة بسلام.

قصة رنيم وائل فتاة الإسماعيلية

وكانت رنيم وائل قد كتبت منشورًا مطولًا لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تروي فيه تعرضها للعنف الأسري على يد والدتها التي كسرت قدميها، وغرقتها في البانيو، وأجبرتها على ارتداء الحجاب، وفي نهاية المطاف حاولت دهسها بسيارتها بسب رغبتها في خلع الحجاب، وهو ما أدى إلى حدوث خلافات كبيرة بينهما وصلت إلى قسم الشرطة، ولكن رنيم تنازلت عن المحضر ضد والدتها.

وبمجرد خروج الثنائي من القسم تجددت الخلافات بينهما واعتدت الأم على رنيم بحسب رواية الأخيرة في تصريحات خاصة لـ«هن»، وشدتها من شعرها واعتدى عليها خالها بالضرب، فنشرت رنيم فيديو جديدًا تطلب فيه حقها ومساعدتها لأخذ حقها من أمها وخالها، ولكنها اختفت بعد هذا الفيديو، وظهرت اليوم في فيديو تعلن من جديد انتهاء خلافاتها مع والدتها.