الامارات | 400 تشكيل ضوئي تزفّ التهاني بالعام الهجري الجديد في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 400 تشكيل ضوئي تزفّ التهاني بالعام الهجري الجديد في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفاء بالعام الهجري الجديد 1443، زيّنت بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، شارع كورنيش العاصمة وجسر المقطع بنحو 400 تشكيل ضوئي، بهدف مواكبة روحانيات المناسبة الغالية على الجميع، وما تمثله من قيم إسلامية نبيلة، وكذلك إدخال السعادة في قلوب أفراد المجتمع.

وأنجزت فرق بلدية مدينة أبوظبي تركيب المجسمات والتشكيلات الهندسية واللوحات المضيئة على امتداد شارع كورنيش أبوظبي، الوجهة السياحية المفضلة لسكان أبوظبي وزائريها والأكثر ارتياداً من قبل الجمهور، وكذلك تركيب المجسمات الضوئية على جسر المقطع الذي يعد إحدى البوابات الرئيسة للمدينة.

واستلهمت تصاميم اللوحات المضيئة من زخارف العمارة الإسلامية وعناصر الطبيعة والتراث الإسلامي والإماراتي، يزينها رقم العام الهجري 1443 المثبت على المجسمات بحجم كبير، مبشراً بقدوم العام الهجري الجديد، لترسل أشعة إضاءته التهنئة إلى مرتادي الكورنيش وجسر المقطع من كل أفراد المجتمع.

وتتلألأ إضاءة لوحات الزينة بألوانها المبهجة على كورنيش أبوظبي وجسر المقطع لمدة ست ليالٍ بدأت قبل بداية العام الهجري الجديد بليلتين، إذ تتميز الإضاءة باللون الأصفر المائل إلى الذهبي والممزوج مع خطوط أنيقة باللون الأبيض تتماشى مع الشكل الجمالي العام للقطع المضيئة، لتشكل لوحة فنية بديعة تبعث السعادة والطاقة الإيجابية.

وأكدت بلدية مدينة أبوظبي حرصها على مراعاة إجراءات الأمن والسلامة خلال تركيب أعمال الزينة، واستخدام مواد يمكن إعادة تدويرها، وكذلك استخدام نظام إضاءة موفر للطاقة الكهربائية.

• 1443 التاريخ الجديد مثبتٌ على المجسمّات بحجم كبير وألوان مبهجة.

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