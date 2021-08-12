الامارات | صقلية: زيادة حجم بركان جبل إتنا

شكرا لقرائتكم خبر عن صقلية: زيادة حجم بركان جبل إتنا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال خبراء جيولوجيون، أول من أمس، إن بركان جبل إتنا في جزيرة صقلية الإيطالية زاد بعد عشرات الثورانات البركانية خلال العام الجاري.

وذكر المعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين عقب تحليل صور الأقمار الاصطناعية أن فوهة الجانب الشمالي الشرقي كانت تعد قمة البركان لعقود، لكن فوهته الجنوبية الشرقية باتت أكثر ارتفاعاً الآن.

واستعرض العلماء صوراً من 13 و25 يوليو الماضي، ووجدوا أن قمة إتنا كانت على ارتفاع 3357 متراً فوق مستوى سطح البحر، مع هامش خطأ يبلغ ثلاثة أمتار.

وقذف جبل إتنا مراراً الحمم الحمراء الساخنة والرماد منذ منتصف فبراير الماضي، وسجل 50 ثوراناً منذ ذلك الحين. وترك هذا النشاط رواسب في الفوهة الجنوبية الشرقية، ما أدى إلى زيادة حجمها.

وتضاءلت الفوهة في الجانب الشمالي الشرقي، مع انهيار الحافة على مر السنين.

وفي بداية الشهر الجاري، انبعثت الحمم والرماد من الحفرة على الجانب الجنوبي الشرقي من الجبل.

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