الامارات | «تيست آند فلافور».. كتاب لغرض نبيل

شكرا لقرائتكم خبر عن «تيست آند فلافور».. كتاب لغرض نبيل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تاكو الأناناس النباتي وبطاطس بالزبدة بتابل الميزو وخل الأعشاب الأخضر أو تارت اللوز.. لا يبدو كل ما سبق الطعام النموذجي خلال فترة المرض، ولكن إذا ما كنت تعاني الآثار الجانبية طويلة الأمد لكورونا فربما تحتاج لتجربة هذه الأطباق.

إنها جزء من كتاب الطهي المجاني «تيست آند فلافور» للطاهين ريان رايلي وكيمبرلي ديوك الموجودين في بريطانيا. والغرض من الكتاب هو مساعدة الأشخاص الذين يعانون لاستعادة حاستي الشم والتذوق بعد الإصابة بكوفيد-19.

طبّق الثنائي اللذان عملا في السابق مع المرضى الذين فقدوا حاستي الشم والتذوق جراء مرض السرطان «العناصر الخمسة» نفسها لمساعدة الأشخاص الذين يعانون آثار كورونا طويلة الأمد، وهي «الرائحة والنكهة (طعم لطيف لاذع) والقوام والطبقات والأحاسيس الغذائية التي ينقلها العصب الثلاثي التوائم للدماغ (مثل إحساس الدغدغة والحار والبارد الذي نشعر به من التوابل)».

ويعد فقدان حاستي التذوق والشم من الأعراض طويلة الأمد لـ«كوفيد-19» التي ربما لا تؤخذ دائماً على محمل الجد، لأنها لا تؤثر مباشرة على القدرة على العمل أو ممارسة التمارين، على سبيل المثال.

ولكن يظل أن هذه التجربة الحسية المخفضة يمكن أن تؤثر على كل من الصحة النفسية والجسدية.

وقال رايلي وديوك «أجرينا بعض الأبحاث واكتشفنا أن التغييرات المتعلقة بـ(كوفيد) في القدرة على الشم والتذوق لها سمات مميزة».

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