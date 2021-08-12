الامارات | حالة ياسمين عبدالعزيز الصحية.. حديث الجمهور

شكرا لقرائتكم خبر عن حالة ياسمين عبدالعزيز الصحية.. حديث الجمهور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدّرت الحالة الصحية للنجمة ياسمين عبدالعزيز اهتمامات الجمهور مجدداً، لتصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد سفرها إلى سويسرا للعلاج من الوعكة الصحية ومضاعفات الخطأ الطبي الذي تعرضت له منتصف الشهر الماضي بأحد المستشفيات المصرية، ما أدى لتدهور حالتها إثر إجرائها لجراحة.

وأكدت مصادر مقرّبة من ياسمين عبدالعزيز أنها غادرت مطار القاهرة الدولي، أول من أمس، متوجهة بطائرة إسعاف مجهزة إلى جنيف بسويسرا لاستكمال علاجها بأحد المستشفيات الكبرى.

وقضت ياسمين نحو أسبوعين في رعاية صحية مكثفة بأحد المستشفيات المصرية وقد تحسنت صحتها بعد خروجها من العناية المركزة التي اضطرت للمكوث بها ساعات عدة، وإصابتها بغيبوبة بسبب تداعيات الجراحة.

وقال مصدر مقرب من ياسمين إنها خرجت من المستشفى الخاص الذي حجزت فيه إثر مضاعفات حالتها الصحية الأخيرة لمدة تجاوزت الأسبوعين.

ولم يسافر زوج ياسمين عبدالعزيز، الفنان أحمد العوضي، معها في رحلتها العلاجية ولم يعلن عن السبب، وردد البعض أنه سيلحق بها بمجرد انتهاء أوراق السفر التي لم تكن جاهزة.

وعلق العوضي بعد سفر ياسمين عبر صفحته بموقع «فيس بوك» بمنشور ليس له علاقة بالموضوع بل برحيل ميسي عن برشلونة، ما أثار استغراب البعض، إذ كان قد طالب باستقاء المعلومات منه فقط بخصوص حالة زوجته حتى لا يتم العبث بمعلومات مغلوطة تؤثر على ياسمين وأسرتها وجمهورها.

وغير معروف حتى الآن موعد عودة ياسمين من جنيف، وصاحبها في رحلتها بعض من أفراد أسرتها.

يذكر أن حالة ياسمين عبدالعزيز الصحية قد كشف عن تدهورها بشكل مفاجئ في منتصف الشهر الماضي وبالتحديد في 17 يوليو الماضي، ونشر زوجها أحمد العوضي حينها منشوراً على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي طالب الجمهور بالدعاء لزوجته، موضحاً أنها في غرفة العمليات تجري جراحة لم يكشف عنها وقتها.

وكتب العوضي، عبر صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك»: «الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين.. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم.. اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء.. اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفيها وعافيها».

• ياسمين عانت مضاعفات خطأ طبي تعرضت له الشهر الماضي خلال إجراء جراحة.

• النجمة المصرية قضت نحو أسبوعين في رعاية صحية مكثفة بأحد المستشفيات.

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