الامارات | مهرجان عنيزة يتزيّن بأحلى التمور عند الفجر

شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان عنيزة يتزيّن بأحلى التمور عند الفجر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عند الفجر في عنيزة تصل التمور ذات اللون البني الذهبي، وتعد نجوم مهرجان التمور بالمدينة، إلى السوق مع صوت دلال السوق وهو يعلن بدء المزايدات.

ويشق المزارعون والتجار والزبائن طريقهم وسط أكوام الفاكهة المكدسة على عربات معدنية في السوق الموسمي السنوي، حيث يُباع نحو 280 ألف كيلوغرام من التمور يومياً.

ويُقام المهرجان، الذي يقول منظموه إنه أحد أكبر مهرجانات التمور في العالم في عنيزة بمنطقة القصيم وسط شمال السعودية، وهي واحدة من أكثر المناطق المحافظة في البلاد، وإضافة إلى كونها أكبر مُصدر للنفط في العالم، فإن السعودية أحد أكبر منتجي التمور في المعمورة أيضاً.

وتشتهر منطقة القصيم بتمورها من نوع السكري، ويقول الدلال عبدالعزيز الفلوة إن أسعارها قد تتفاوت من خمسة ريالات (1.33 دولار) لكل ثلاثة كيلوغرامات إلى ما يصل إلى 700 ريال (186.66 دولاراً) حسب جودتها.

وقال مدير التصدير بمهرجان عنيزة، عبدالرحمن محمد القديري، إن تمور عنيزة «الأفضل في العالم»، شاطراً تمرة إلى نصفين لإظهار جودتها العالية ولمعانها ولونها الأصفر ونضارتها قبل تناولها، مضيفاً أنها حلوة بالقدر المناسب.

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