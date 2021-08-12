الامارات | 5 أيام مع مخيم «فن - تاستيك الصيفي»

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أيام مع مخيم «فن - تاستيك الصيفي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظم «فن»، المؤسسة المتخصصة في تعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة بدولة الإمارات، فعاليات مخيم «فن - تاستيك الصيفي» الذي يقدم للمبدعين الشباب فرصة تطوير مهاراتهم الإبداعية في مجال صناعة الأفلام، وتصميم ألبومات رقمية لتوثيق الرحلات، إلى جانب صناعة البطاقات التذكارية والأختام وعلب الهدايا التي ترمز إلى الأماكن السياحيّة المفضلة لديهم.

ويتضمن المخيم الذي يقام افتراضياً خلال الفترة من 15-19 أغسطس الجاري، بمشاركة طلاب من عمر 12-16 عاماً، سلسلة من ورش العمل التفاعلية التي تعكس جهود مؤسسة فن الرامية إلى تمكين الأطفال والشباب من الأدوات اللازمة للارتقاء بمهاراتهم الإبداعية في مجال الفنون الإعلامية.

ويبدأ المخيم أولى فعالياته بجلسة تقدمها المدربة شيخة الحوسني، وتهدف إلى تعليم المشاركين فن الكولاج الرقمي باستخدام برنامج متخصص يساعدهم على تصميم ألبوم مصغّر يوثقون من خلاله رحلاتهم، إلى جانب تصميم رموز وشعارات مصغرة ترمز لكل وجهة سفر.

ويتمحور اليوم الثاني حول تدريب المشاركين على مهارة تحليل الشخصيات والكتابة السردية لمساعدة الفنانين الطموحين على تحويل تجاربهم إلى مواد مرئية ومقروءة، كما سيتعلمون كيفية تصميم بطاقات هدايا مبتكرة وأختام بريدية وأكياس وعلب للهدايا مستوحاة من الأماكن التي زاروها في رحلاتهم. ويتضمن اليوم الثالث ورشة عمل لتعليم المشاركين طريقة صناعة كرات ثلج بشخصيات متحركة لتقديمها كهدايا تذكارية ترمز كل منها إلى المدينة المفضلة لديهم.

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