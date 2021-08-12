الامارات | روبوت إندونيسي «متواضع» يشارك في مهمة نبيلة

شكرا لقرائتكم خبر عن روبوت إندونيسي «متواضع» يشارك في مهمة نبيلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجد روبوت بدائي الصنع صممه قرويون وعلماء على سبيل التسلية في إندونيسيا وظيفة جديدة خلال الجائحة تتمثل في نقل الطعام إلى السكان الذين عزلوا أنفسهم لإصابتهم بمرض «كوفيد-19».

وصنع الربوت من مجموعة منتقاة من الأدوات المنزلية مثل القدور وأواني الطهي وشاشة جهاز تلفزيون قديم وأصبح اسمه «دلتا روبوت»، في إشارة للسلالة شديدة العدوى من فيروس كورونا التي تجتاح إندونيسيا.

ورأس الروبوت مصنوع من إناء لطهي الأرز ويعمل بالتحكم عن بعد ببطارية تعمل لمدة 12 ساعة.

يسير الربوت على مهل في الشارع حتى يصل إلى بيت أحد المعزولين فتنطلق رسالة صوتية تقول: «السلام عليكم»، وتتبعها رسالة أخرى تفيد بوصول الطعام والتمنيات بالشفاء.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news