«نازلين بالبيجامات».. سخرية من إطلالة خبير تجميل وزوجته في حفل زفاف نيللي كريم «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أثار ظهور خبير التجميل عبدالله الرفاعي وزوجته فاطمة الرفاعي، أحاديث العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب ظهورهما بإطلالتين غير مألوفتين، في حفل زفاف الفنانة نيللي كريم، ولاعب الإسكواش، هشام عاشور.

إطلالة عبدالله الرفاعي وزوجته

ونشر «الرفاعي»، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، عددًا من الصور التي جمعته وزوجته بصحبة الفنانة نيللي كريم وزوجها هشام عاشور، خلال حفل الزفاف.

وخلال الصور، ظهر «الرفاعي»، ببدلة سوداء صيفية من الحرير، تمثلت في سترة ذو فتحة كبيرة من منطقة الصدر، وبنطال فضفاض، مع ارتداء «سليبر» مفتوح، فيما ارتدت زوجته بدلة من الحرير أيضا، باللون «البيج»، وحجاب حمل إحدى درجات اللون ذاته، وكعب عالي باللون البرتقالي.

سخرية نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي

وتشابهت إطلالة كل من خبير التجميل وزوجته مع بعض إطلالات «البيجامات» الصيفية، وهو ما أثار سخرية العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

فجاء من بين التعليقات الساخرة، «إيه طقم البيجامات ده؟»، «لما تصحى تشرب وتلاقي في فرح في الصالة»، «الفرح جه فجأة فالمعازيم نازلين بالبيجامات»، «لما تعمل الفرح في فيلتك».

ويذكر أن خبير التجميل عبدالله الرفاعي، هو من قام بوضع الماكياج للفنانة نيللي كريم، قبيل انطلاق حفل زفافها، إذ نشر عدد من مقاطع الفيديو، التي أظهرت استعدادتهما سويا للحفل، ووضعه للمساته السحرية على وجهها.

زفاف نيللي كريم وهشام عاشور

وتحتفل الفنانة نيللي كريم بحفل زفافها على لاعب الإسكواش هشام عاشور، داخل إحدى القرى السياحية الشهيرة بمنطقة الساحل الشمالي، إذ ضم الحفل حضور نخبة كبيرة من مشاهير الفن والإعلام.

وجاء من بين الحضور، عمرو دياب، أحمد السقا، كارول سماحة، ريهام عبد الغفور، داليا البحيري، حسن أبو الروس، والإعلامية منى الشاذلي، والمخرجة كاملة أبو ذكري.