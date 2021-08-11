فستان منفوش.. الإطلالة الثانية لـ نيللي كريم في حفل زفافها «صورة»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

ظهرت الفنانة نيللي كريم، بإطلالة ثانية جديدة خلال حفل زفافها، على لاعب الإسكواش هشام عاشور، المقام داخل إحدى القرى بمدينة الساحل الشمالي.

الإطلالة الثانية لـ نيللي كريم

وأطلت الفنانة خلال حفل الزفاف، بإطلالة أخرى تمثلت في فستان أبيض «أوف شولدر»، ومنفوش من الأسفل، مع فتحة أمامية كشفت عن ساقيها.

ونشر الفنان حسن أبو الروس الإطلالة الثانية للفنانة نيللي كريم عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، من خلال مقطع فيديو قام ببثه على خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري».

إطلالة نيللي كريم وزوجها هشام عاشور

ولاقت الإطلالة الأولى للفنانة نيللي كريم، في حفل زفافها، إعجاب الكثيرين من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، التي ظهرت خلالها مرتدية فستان رقيق مجسم أظهر رشاقتها، باللون الأبيض، من تصميم إحدى ماركات الأزياء الشهيرة، وطرحة زفاف طويلة، وشعر انسيابي، وماكياج بسيط تناسب مع ملامحها ولون بشرتها.

فيما تمثلت إطلالة لاعب الإسكواش، هشام عاشور، في ظهوره ببدلة بيضاء وبنطال أبيض اللون أبيض، ونظارة شمسية.

مشاهير الفن في زفاف نيللي كريم

حفل زفاف الفنانة نيللي كريم ولاعب الإسكواش هشام عاشور، يقام خلال الوقت الحالي داخل إحدى القرى الشهيرة بمدينة الساحل الشمالي، وسط حضور ضخم لعدد كبير من نجمات ونجوم الفن والإعلام، مثل ريهام عبد الغفور، وداليا البحيري، ومحمد فراج وخطيبته الفنانة بسنت شوقي، ولبلبة، ومصطفى درويش، وحسن أبو الروس، والإعلامية منى الشاذلي، والمخرجة كاملة أبو ذكري، والمخرج عمرو سلامة وزوجته مروة البرماوي، والفنانة الشابة نور إيهاب.

وحرص الحضور على ارتداء الأزياء الصيفية الخفيفة، التي تناسبت مع أجواء الحفل داخل المدينة الساحلية.