بإطلالات صيفية ملونة.. أهم الحضور في زفاف نيللي كريم وهشام عاشور «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حضور لنخبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن، يشهدها حفل زفاف الفنانة نيللي كريم ولاعب الإسكواش هشام عاشور، المقام حاليا داخل إحدى قرى الساحل الشمالي.

إطلالات الفنانين في زفاف نيللي كريم وهشام عاشور

بإطلالات صيفية ملونة وبسيطة، ظهر عدد كبير من الفنانين وسط الحضور، جاء على رأسهم، داليا البحيري، ريهام عبد الغفور، مصطفى درويش، محمد فراج وخطيبته الفنانة بسنت شوقي، وحسن أبو الروس، والمطربة اللبنانية كارول سماحة، وكل من المخرج عمرو سلامة وزوجته مهندسة الديكور السينمائي مروة البرماوي، والمخرجة كاملة أبو ذكري، والفنانة الشابة نور إيهاب، والإعلامية منى الشاذلي.

وحرص الحضور على الظهور بإطلالات صيفية خفيفة ومتنوعة الألوان ومناسبة للأجواء، داخل المدينة الساحلية.

إطلالة العروسين

وظهرت الفنانة نيللي كريم بإطلالة أنيقة خلال حفل زفافها، أثارت إعجاب متابعيها عبر منصات التواصل الاجتماعي على مدار الساعات القليلة الماضية، إذ أطلت بفستان زفاف مجسم أبيض «أوف شولدر»، وهو ما أظهر رشاقتها، مع طرحة زفاف شفافة طويلة، وشعر انسيابي.

فيما أطل زوجها لاعب الإسكواش، هشام عاشور، ببدلة بيضاء اللون وبنطلون باللون ذاته، مع نظارة شمسية أنيقة.

حفل زفاف نيللي كريم وهشام عاشور

حفل زفاف نيللي كريم وهشام عاشور، يقام حاليا داخل إحدى القرى الشهيرة بمدينة الساحل الشمالي، بحضور نخبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن ومشاهير الإعلام.

موقف طريف بين نيللي كريم وهشام عاشور

وعلى مدار الساعات القليلة الماضية، تم تداول مقطع فيديو، جمع بين نيللي كريم وزوجها عقب عقد قرانهم بلحظات، إذ ظهر الزوجان في موقف طريف.

خلال مقطع الفيديو المتداول، ظهر «عاشور» وهو يمسك بطبق في يديه، ويُطعم منه زوجته الفنانة بمكرونة «اسباجيتي»، وذلك داخل الغرفة الخاصة باستعدادتها للزفاف، داخل مكان إقامة الحفل.