لا ينقص الوزن.. لماذا تجويع نفسك ليس الطريقة الصحيحة للتخلص من الكيلوجرامات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

عند محاولة إنقاص الوزن، يتم التشديد دائمًا على حرق سعرات حرارية أكثر مما تستهلك، لذلك، إذا كنت تأكل أقل وتمارس المزيد من أجل حرق السعرات الحرارية، فمن المنطقي أن تحقق هدفك في إنقاص الوزن بشكل أسرع، لكن هل يبدو هذا صحيحا؟.

هذا هو الأمر الذي يرتكب فيه معظم الناس الأخطاء، لن يساعدك حرمان نفسك من الطعام في تحقيق هدفك بشكل أسرع، على العكس من ذلك، سوف يتجنب تقدمك ويجعلك أكثر عرضة للمشكلات الصحية، عندما يتعلق الأمر بإنقاص الكيلوجرامات، فإن تناول الطعام وممارسة الرياضة يسيران جنبًا إلى جنب، كلاهما يجب أن يوازن بعضهما البعض.

ويبقى السؤال.. لماذا تجويع نفسك ليس الطريقة الصحيحة للتخلص من الكيلوجرامات؟.. هذا ما يستعرضه موقع timesofindia

كيف يختلف الجوع عن الصيام المتقطع؟

هناك أيضًا مفهوم خاطئ بين مراقبي الوزن بأن الجوع يعادل الصيام المتقطع ومن شأنه أن يعطي نتيجة مماثلة، في الواقع، الصيام المتقطع هو نمط أكل محسوب تستهلك فيه جميع السعرات الحرارية في إطار زمني محدد، أنت لا تحرم جسمك من الطعام لإفراز كيلوجرامات، تجويع نفسك يعني عدم تناول الطعام أو تناول طعام محدود لفترة طويلة، هذا يؤدي إلى نقص كبير في السعرات الحرارية في الجسم، مما قد يكون غير صحي، فيما يلي أربع طرق يمكن أن يؤدي بها الجوع إلى تعطيل خطة إنقاص الوزن.

بطء التمثيل الغذائي

عندما تحرم نفسك من الحد الأدنى من الطعام الذي يحتاجه الجسم ليعمل، فإنه يبدأ في استخدام الدهون المخزنة فيه لإنتاج الطاقة، كما أنه يبدأ في استخدام الأنسجة والعضلات الهيكلية كمصدر ثانوي للطاقة، إذا اتبعت هذا النمط، فسيبدأ جسمك في الاستجابة للحرمان من السعرات الحرارية عن طريق تقليل معدل الأيض أثناء الراحة وقد تجد في النهاية صعوبة في التخلص من الكيلوجرامات بمرور الوقت.

قد يؤدي إلى التعب المزمن

قد يؤدي نقص العناصر الغذائية أيضًا إلى التعب المزمن، قد تشعر دائمًا بالضعف والتعب حتى بعد الراحة طوال الليل بهدوء، قد يزيد ذلك من خطر الإصابة أثناء ممارسة الرياضة أو قد لا تكون لديك القوة لممارسة الرياضة.

ستنخفض وظائف الجسم الأخرى

اعتمادًا على المدة التي تتضور فيها جوعًا، قد تبدأ في التأثير على وظائف الجسم الأخرى، الأظافر الهشة، والمناعة المنخفضة، والتغير في الدورة الشهرية، وشحوب الجلد هي بعض المشاكل الشائعة التي قد تظهر بسبب نقص العناصر الغذائية المناسبة، في الحالات الشديدة، يتباطأ التنفس ومعدل ضربات القلب.

قد يبدأ في التأثير على صحتك العقلية

لا يساعد الطعام في الحفاظ على صحتنا جسديًا فحسب، بل يعزز أيضًا صحتنا العقلية، الحرمان من الأكل يجعلك أكثر عرضة لاضطرابات الأكل مثل فقدان الشهية العصبي أو الشره المرضي أو اضطراب الأكل بنهم، إلى جانب ذلك، يجعلك أيضًا أكثر عرضة لمشاكل الصحة العقلية مثل الاكتئاب والتوتر.