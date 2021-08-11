هذا ما يحدث إذا امتنعت عن تناول الطعام لمدة 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

على الرغم من أن الصيام مفيد لجسم الإنسان، إلا أن الامتناع عن تناول الطعام نهائيا لمدة يوم واحد يمكن أن يسبب آثارًا جانبية أو مضاعفات شديدة لدى الأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية معينة.

لذا يوضح موقع "healthline"، ماذا يحدث لك إذا امتنعت عن الطعام لمدة يوم واحد؟

خلال الثمان ساعات الأولى، سيستمر جسمك في هضم آخر ما تناولته من الطعام، وسيستخدم جسمك الجلوكوز المخزن كطاقة وسيستمر في العمل كما لو كنت ستأكل مرة أخرى قريبًا، وبعد ثماني ساعات من عدم تناول الطعام، سيبدأ جسمك في استخدام الدهون المخزنة للحصول على الطاقة، وسيستمر جسمك في استخدام الدهون المخزنة لتوليد الطاقة خلال الفترة المتبقية من امتناعك عن الطعام لمدة 24 ساعة.

هذا ما يحدث إذا امتنعت عن الطعام نهائيا لمدة 24 ساعة؟

- إنقاص الوزن:

قد يكون الامتناع عن تناول الطعام يوم أو يومين في الأسبوع وسيلة لاستهلاك سعرات حرارية أقل بمرور الوقت، وقد يفيد تقييد الطاقة من الصيام لمدة 24 ساعة عملية التمثيل الغذائي لديك، ما يساعد في إنقاص الوزن.

- إدارة مستويات الكوليسترول والسكر:

قد تساعد هذه التغييرات في عملية التمثيل الغذائي في تقليل خطر الإصابة بأمراض مثل مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.

- قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض الشريان التاجي:

قد يساعد الامتناع عن تناول الطعام لمدة 24 ساعة في تقليل مستويات أكسيد ثلاثي ميثيل أمين على المدى الطويل، وترتبط المستويات العالية من هذا المركب بمرض الشريان التاجي، لذلك قد يساعد ذلك في تقليل المخاطر.

فوائد أخرى قد تحدث لك وهي:

تقليل الالتهاب.

تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

تقليل خطر الإصابة بأمراض عصبية مثل مرض الزهايمر ومرض باركنسون.

هل هناك آثار جانبية أو مخاطر للقيام بذلك؟

يمكن أن يؤدي الإمتناع المتكرر عن تناول الطعام لمدة 24 ساعة إلى آثار جانبية ويزيد من خطر الإصابة بمضاعفات معينة، ولا يجب عليك الإمتناع عن تناول الطعام إذا كنت:

كان لديك أو كان لديك اضطراب في الأكل.

لديك مرض السكري من النوع 1.

الحوامل والمرضعات.

أقل من 18 عامًا.

يتعافون من الجراحة.

وقد يؤدي القيام بذلك أكثر من مرتين في الأسبوع إلى زيادة خطر الإصابة باضطراب نظم القلب ونقص السكر في الدم.