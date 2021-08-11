خبيرة موضة: فستان زفاف نيللي كريم مفيهوش غلطة ويتميز بالبساطة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

احتفلت الفنانة نيللي كريم بزفافها اليوم على لاعب الإسكواش هشام عاشور، في الساحل الشمالي، وأطلت الفنانة بفستان زفاف تميز بالبساطة والاناقة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الأبيض، وتميز بأنه بقصة الأوف شولدر، ومكشوف عند منطقة الصدر.

وقالت الاستايلست شيماء الحسيني، إن فستان الفنانة نيللي كريم تميز بالبساطة: «الفستان بسيط كله دانتل، أوف شولدر والطرحة بسيطة جدا».

استايلست: فستان نيلي كريم مفيهوش غلطة

وأضافت: «يجمع الفستان بين الرويال والمودرن، كذلك اعتمدت على مكياج بسيط حتى يتناسب مع بساطة الفستان، وكذلك تسريحة الشعر المنسدل التي تتميز بها دائما.

وتابعت: «اعتمدت على الاكسسوار الحلق فقط، مفيش غلطة في اللوك بتاعها، وكمان الورد اللي ماسكها متناسب مع أكمام الفستان».

وتابعت أثناء حديثها لـ «هُن»، فيما يتعلق باختيار لون بدلة الزوج البيضاء أنها تتناسب مع مكان إقامة حفل الزفاف في الساحل الشمالي.

حفل زفاف الفنانة نيللي كريم بعد إلغاء الحنة

كان من المفترض إقامة الحنة الأسبوع الماضي، إلا أن وفاة الفنانة دلال عبد العزيز تسببت في إلغاء حنة نيللي كريم.

واحتفلت الفنانة نيللي كريم بخطبتها نهاية يوليو الماضي، على هشام عاشور، نجم الإسكواش السابق، في حضور العائلة والمقربين.

زيجات الفنانة نيللي كريم

تزوجت الفنانة نيللي كريم، أول مرة لها، في مرحلة مبكرة وهى بعمر الـ 16 عاما، بدون علم أهلها، والمرة الثانية من خبير التغذية هاني أبو النجا.

ولكن لم تستمر الزيجة الأولى والثانية لتنتهى بالانفصال، وقالت نيللي كريم في لقاء سابق لها مع برنامج ET بالعربي، حول حقيقة طلاقها من زوجها الدكتور هاني أبو النجا أنها امرأة حرة.

وأنجبت الفنانة نيللي كريم من زوجها الأول ولدين هما كريم ويوسف ولكنها انفصلت عنه بعد ذلك، وأنجبت من زوجها الثاني طفلتين وهما سيليا وكندة، إلى أن أعلنا انفصالهما في 2015.