بعد عقد قرانهما.. موقف طريف يجمع نيللي كريم وزوجها: بيأكلها اسباجيتي «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مقطع فيديو مدته بضعة ثوانٍ، تم تداوله عبر منصة تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، على مدار اللحظات القليلة الماضية، ظهرت خلاله الفنانة نيللي كريم في موقف طريف مع زوجها لاعب الإسكواش هشام عاشور، وذلك عقب دقائق من عقد قرانهما.

هشام عاشور يُطعم نيللي كريم

خلال الفيديو، ظهر لاعب الإسكواش، وهو ممسك بطبق مكرونة «اسباجيتي»، ويُطعم زوجته الفنانة، داخل غرفة استعدادها للزفاف.

إطلالة العروسين

وخلال الزفاف، أطلت نيللي كريم، بفستان رقيق أظهر رشاقتها، إذ جاء مجسما باللون الأبيض، وبتصميم «أوف شولدر»، وطرحة زفاف شفافة طويلة، وتسريحة شعر انسيابي، مع ماكياج بسيط تناسب مع ملامحها.

بينما ظهر لاعب الإسكواش، رامي عاشور، مرتديا بدلة بيضاء وبنطال أبيض اللون أبيض، ونظارة شمسية.

حفل زفاف نيللي كريم وهشام عاشور

ويقام حفل زفاف الفنانة نيللي كريم ولاعب الإسكواش هشام عاشور، داخل إحدى القرى الشهيرة بمدينة الساحل الشمالي، وذلك وسط حضور عدد كبير من نجمات ونجوم الفن والإعلام.

سعر ساعة هشام عاشور

وظهر زوج الفنانة نيللي كريم، خلال زفافهما مرتديا ساعة أنيقة لفتت الأنظار نحوه، إذ تم الكشف عن سعرها عبر إحدى صفحات الساعات عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، والتي بلغ سعرها 5900 دولار، أي ما يتجاوز 92 ألف جنيه مصري، حيث جاءت من تصميم إحدى الماركات العالمية لتصميم الساعات.

ارتباط هشام عاشور ونيللي كريم

الجدير بالذكر، أن اللاعب هشام عاشور كانت قد تعرف على الفنانة نيللي كريم قبل فترة زمنية قصيرة، إذ قررا الارتباط فيما بعد، وحرصا على ظهورهما سويا في العديد من المناسبات العامة، التي كان من بينها حفل زفاف كل من ابنة المخرجة كاملة أبو ذكري، والمخرج عمرو سلامة وزوجته مهندسة الديكور السينمائي مروة البرماوي.