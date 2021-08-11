يصغرها بـ8 أعوام.. معلومات عن هشام عاشور زوج نيللي كريم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

وسط حضور نخبة من مشاهير الفن، تحتفل الفنانة نيللي كريم بزفافها على لاعب الإسكواش هشام عاشور، داخل إحدى قرى مدينة الساحل الشمالي.

إطلالة نيللي كريم وزوجها

بإطلالة جذابة رقيقة ظهرت الفنانة نيللي كريم، إذ ارتدت فستان مجسم «أوف شولدر»، باللون الأبيض، أظهر رشاقتها، وطرحة زفاف بيضاء طويلة، مع تسريحة الشعر الانسيابي.

فيما أطل لاعب الإسكواش هشام عاشور، ببدلة بيضاء وبنطال أبيض اللون أبيض، ونظارة شمسية.

من هو هشام عاشور؟

يرصد «هن» خلال هذا التقرير أبرز المعلومات عن زوج الفنانة نيللي كريم، لاعب الإسكواش هشام عاشور.

- من مواليد عام 1982، أي يبلغ من العمر 39 عامًا.

- يصغر الفنانة نيللي كريم بثمانية أعوام.

- هو الشقيق الأكبر للاعب الإسكواش العالمي رامي عاشور.

- واحد من أمهر وأشهر لاعبي الإسكواش في الوطن العربي وعلى مستوى العالم.

- حصل على تصنيف ضمن العشر الأوائل على اللعبة.

- انتقل للإقامة في الولايات المتحدة الأمريكية عقب اعتزاله اللعبة.

- عقب عودته إلى مصر، أنشأ أكاديمية للإسكواش، قبل انتشار جائحة كورونا.

- بدأت علاقته بالفنانة نيللي كريم قبل فترة قصيرة، إذ ظهر الثنائي معًا في العديد من المناسبات العامة، من بينها، حفل زفاف كل من المخرج عمرو سلامة، وابنة المخرجة كاملة أبو ذكري.

- في دراما رمضان الماضي، شارك مع النجمة يسرا في مسلسل «حرب أهلية».

سعر ساعة هشام عاشور

خلال حفل الزفاف، ظهر لاعب الإسكواش، مرتديا ساعة يد أنيقة، جاء تصميمها من قبل إحدى ماركات الساعات العالمية الشهيرة، إذ بلغ سعرها 5900 دولار، أي ما يتجاوز 92 ألف جنيه مصري.

حفل زفاف نيللي كريم وهشام عاشور

خلال تلك اللحظات، يقام حفل الفنانة نيللي كريم وهشام عاشور، وذلك داخل إحدى القرى الشهيرة بمدينة الساحل الشمالي، الذي يشهد حضور عدد كبير من نجمات ونجوم الفن والإعلام.