للرجل.. 10 نصائح بسيطة لإخفاء الكِرش بالملابس خلال الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يعاني بعض الرجال من تراكم الدهون في منطقة البطن وظهور"الكرش"، ويحتارون في اختيار الملابس المناسبة لشكل أجسامهم.

في إطار ذلك يستعرض "الخليج 365"، نصائح بسيطة لإخفاء الكرش بالملابس وتحسين مظهرك، وفقا لما جاء في موقع mensxp.

- صيحة اللون الواحد

احرص على ارتداء ملابسك باعتماد صيحة اللون الواحد، خاصة في الأزياء الرسمية، لذا حاول بقدر الإمكان توحيد الألوان أو التدرج بها؛ لأن ذلك يشتت العين عن حجم ودهون البطن.

- ارتداء قطع الملابس المزينة

يفضل ارتداء قطع الملابس المزينة برسومات ونقوش عند منطقتي الصدر والأكتاف؛ لأنها تجذب النظر إليهم وبالتالي تخفى التركيز على منطقة الدهون.

- شراء بناطيل محددة

شراء البناطيل التي تتميز بخصرها ذي الارتفاع المتوسط، والابتعاد تماماً عن السراويل بالخصر المنخفض والتي تبرز الدهون والترهلات.

- رفع الأكمام

من الحيل المتعارف عليها في عالم الموضة رفع الأكمام، إذ تعمل هذه الحيلة على تشتيت الانتباه لحجم الحضر العريض ودهون البطن

- ارتداء أكثر من قطعة

عليك ارتداء أكثر من قطعة، فعلى سبيل المثال يمكنك ارتداء بنطالاً مع تيشيرت وتنسيق جاكت أو كارديجان بألوان موحدة أو بتدريجات بسيطة.

- اعتمد الألوان الغامقة

اعتمد الألوان الغامقة؛ لإخفاء عيوب الجسم، ويمكنك ارتداء التيشيرت بتدريجات ألوان مختلفة، على أن يكون الألوان الفاتحة على الأكمام ومنطقة الصدر والألوان الداكنة عند منطقة الحضر.

- تجنب وضع القميص داخل البنطلون

تجنب وضع القميص داخل البنطلون؛ لأن ذلك يساعد على إبراز منطقة البطن بشكل واضح.

- اختر الأنماط المخططة والمنقوشة

اختر الأنماط المخططة والمنقوشة، ولكن احرص على أن تكون النقوش صغيرة الحجم، فالخطوط العمودية والمقلمة تجعلك تبدو أطول وأنحف أما الخطوط العرضية تجعلك تبدو أقصر وأزيد وزنًا.

- الإكسسوارات كبيرة الحجم

احرص على أن تكون الإكسسوارات كبيرة الحجم، فعلى سبيل المثال يفضل ارتداء القميص بأزرار كبيرة، واعتماد ساعة وحقيبة بحجم كبير.

- استخدم الحزام الرفيع

استخدام الحزام الرفيع يبرز منطقة البطن، لذا يفضل اعتماد حزام عريض بالألوان الداكنة كالأسود والكحلي.