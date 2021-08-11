لإحداث انطباع جيد عند رئيسك في العمل.. اتبع هذه الحيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

يرغب الكثير من الأشخاص في أن يكونوا المفضلين لدى رئيسهم، ومع ذلك، فإن الفوز بقلبه قد لا يتم دائمًا بسلاسة.

لكن هناك بعض الحيل البسيطة، مثل الإيماء بالرأس أو إبداء، والتي ستساعدك على ترك انطباع جيد عنها، وفق ما أوضح موقع "brightside".

- لا تخف من إبداء رأيك

الاختلاف مع رئيسك في العمل ليس دائمًا فكرة سيئة، في بعض الأحيان يمكن أن تجعلك أكثر قيمة في نظره وسوف يقدر تفانيك، ومع ذلك، يجب ألا يكون الخلاف شخصيًا بطبيعته ويجب أن يكون في مصلحة العمل، لذلك يجب أن تكون صريحًا فيما تعتقده.

- حافظ على قدميك على الأرض

عندما تكون في اجتماع مع رئيسك في العمل، حاول ألا تجلس وساقيك متشابكتان، حيث يمكن أن يساعدك غرس قدميك على الأرض في التوصل إلى حلول للأسئلة شديدة التعقيد، ويمكن أن تساعدك هذه الحيلة أيضًا في الانتقال بين الأفكار العقلانية والإبداعية، والتي يمكن أن تكون سببًا إضافيًا لرئيسك في التفكير فيك.

- اطلب من رئيسك النصيحة وليس رأيه

عندما تسأل رئيسك عن رأيه، سيصب مقيِّمًا موضوعيًا، لكن طلب النصيحة منه سيخلق جوًا من الاستشارة التي ستشجعه على أن يصبح أكثر دعمًا لقراراتك وأفكارك.

- عند محاولة إيضاح نقطة ما أومئ برأسك

إذا كنت تريد أن يتفق رئيسك في العمل معك على شيء ما، ابتسم، وحافظ على التواصل البصري، وأومئ برأسك أثناء الإدلاء برأيك، حيث يمكن أن يكون لهذا المزيج من لغة الجسد تأثير جيد، ما سيجعله يهز رأسه بالتوافق مع رأيك وقرارتك.

- إجراء محادثة صغيرة ذكية

لا أحد يريد التحدث عن العمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ولا حتى رئيسك في العمل، لذا، إذا كنت في موقف يجب عليك فيه إجراء محادثة قصيرة مع رئيسك في العمل، فاسأله عن هواياته أو اهتماماته بدلاً من الأسئلة المتعلقة بالعمل.

- اعترف بأخطائك

إذا أخطأت، فلا تحاول إخفائها عن رئيسك في العمل أو إلقاء اللوم على الآخرين، من الأفضل أن تعترف بخطئك واجعل رئيسك يعرف كيف تعاملت مع خطأك، سوف يحترمك أكثر إذا سمع ذلك منك بدلاً من الموظفين الآخرين، أو العملاء، سيساعدك قول الحقيقة على بناء علاقة جديرة بالثقة معه، ما يضعك في مكانة أعلى لديه.

- لديك حلول لمشكلة ما

يمكن أن يشعر الرؤساء بالقلق في بعض الأحيان لأنهم غير قادرين على حل المشكلات بالطريقة التي اعتادوا عليها قبل سنوات من دورهم القيادي الحالي، لذلك عندما تقدم لرئيسك حلاً واحدًا فقط لمشكلة ما، فإنك تزيد عن غير قصد خوفه من فقدان السيطرة.

ولكن عندما تقدم حل أو أكثر، وتسمح لهم بالاختيار فيما بينهم، فسيشعرون أنهم يقدمون مساهمة كبيرة في حل المشكلة، ولن يشعروا بأنهم مجبرون على اختيار شيء لا يريدون القيام به ولن يتصرفوا بشكل دفاعي تجاهك.