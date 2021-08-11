كورونا اليوم: صدمة بشأن تحقيق مناعة القطيع.. وهؤلاء ممنوعون من لقاح جونسون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

نتطلع جميعًا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه "كوفيد-19" بحياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

هؤلاء ممنوعون من لقاح جونسون

ما هي الفئات الممنوعة من الحصول على لقاح جونسون أند جونسون؟.. ها ما نستعرضه وفقا لما ذكره موقع timesofindia .

- الأطفال الأقل من 18 عامًا.

- الحوامل.

- المرضعات.

- أصحاب الأمراض المناعية أو من يتعاطون أدوية مثبطة للمناعة.

- من لديهم أمراض سرطانية.

خبير روسي يوضح لماذا يحتاج المتعافون من "كوفيد-19" إلى التطعيم

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن سلالة "دلتا" الجديدة قد تهيمن في العالم. فهل يمكن اعتبارها فيروسا جديدا؟

يشير عالم الفيروسات الروسي ألكسندر سيميونوف، رئيس معهد يكاترينبورغ لبحوث العدوى الفيروسية التابع لهيئة حماية حقوق المستهلك في روسيا، في حديث تلفزيوني، إلى أنه من الصعوبة اعتبار سلالة دلتا فيروسا جديدا، ولكنها فعلا تحل محل سلالة ووهان الأصلية، حيث أصبحت في المتوسط تصيب ستة من كل عشرة أشخاص تواجدوا في مكان مغلق بينهم مصاب بالمرض، ويقول، "يجب على المتعافين من "كوفيد-19" بعد مضي ستة أشهر على تعافيهم، التطعيم ضد الفيروس التاجي المستجد، لأنهم أصيبوا بفيروس ووهان الأصلي، فقد تكون المناعة التي نشأت عندهم غير كافية"، وفقا لروسيا اليوم.

بروفيسور بريطاني: لا يمكن تحقيق مناعة القطيع بسبب متحور "دلتا" من فيروس كورونا

أعرب البروفيسور البريطاني أندرو بولارد عن رأيه بأن متحور "دلتا" من فيروس كورونا يجعل من المستحيل تحقيق مناعة القطيع.

وقال بولارد، الذي يترأس مجموعة علماء جامعة أوكسفورد التي طورت لقاحا مضادا لفيروس كورونا بالتعاون مع شركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية، خلال اجتماع مع نواب في البرلمان البريطاني، إن "المشكلة هي أن هذا الفيروس ليس مثل فيروس الحصبة"، وتابع: "لو تم تطعيم 95% من السكان من الحصبة، فإن فيروس الحصبة لن يستطيع أن ينتقل إلى الآخرين، ولكن متحور "دلتا" يصيب من تلقوا اللقاح"، وأشار إلى أنه حتى في حال انخفاض عدد الأجسام المضادة بعد مرور فترة معينة من التطعيم، سيوفر الجهاز المناعي للإنسان قدرا معينا من الحماية من الفيروس خلال فترة طويلة، وفقا لروسيا اليوم.