"مش حاطط بودر أصلًا".. نيللي كريم تضع مكياج حفل زفافها (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور جمال:

طلت الفنان نيللي كريم خلال استعدادات حفل زفافها على لاعب الإسكواش السابق هشام عاشور شقيق لاعب الإسكواش الشهير رامي عاشور، في مقطع فيديو قصير انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر مقطع الفيديو نيللي ظهرت خلال وضع اللمسات الأخيرة من الميكاج، إذ كان يضع "الميك أب أرتيست" الآيشادو، وبعد أن انتهى بدأت هي في وضع الماسكارا، متسائلة: "شكل البودر دا مش لذيد" ليرد "الميك أب أرتيست": "مش حاطط بودر أصلا".

وارتدت نيللي تيشرت كات باللون الأبيض، وبنطلونًا واسعًا بنفس اللون، وكانت تضع المكياج وتأخذ رأي أصدقائها فيه قبل الشكل النهائي.

وتألقت نيللي كريم بفستان حفل الزفاف الذي جاء طويلًا وباللون الأبيض، وتميز قصته أنه أوف شولدر، ومكشوف من عند الصدر، ونسقت معه طرحة طويلة بقماش الشيفون. واعتمدت مكياجًا ترابيًا وروجًا باللون النيود، واختارت أن تكون تصفيفة شعرها مرفوعًا.

وكانت نيللي أجلت عقد قرانها لمدة ثلاثة أيام حدادًا على الفنانة الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، التي وافتها المنية السبت الماضي، بسبب مضاعفات فيروس كورونا.

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