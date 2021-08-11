احذرها.. 5 علامات مبكرة لتليف الكبد يجب ألا تتجاهلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يشار إلى تليف الكبد على أنه تندب أو تليف الكبد الناجم عن أنواع مختلفة من المشاكل المتعلقة بالكبد مثل التهاب الكبد وإدمان الكحول المزمن، يحل النسيج المتندب محل الأنسجة السليمة في الكبد تدريجيًا، مما يجعله في النهاية أقل فعالية.

إليك 5 علامات مبكرة لتليف الكبد يجب ألا تتجاهلها نستعرضها وفقا لموقع timesofindia.

دور الكلى

كبدنا مسؤول عن أداء العديد من الوظائف في يوم واحد للحفاظ على صحتنا، يزيل السموم من الجسم، ويصنع الإنزيمات التي تساعدنا على هضم الطعام، وتخزين السكر، والعناصر الغذائية، وتساعد على مكافحة العدوى.

عندما يصاب الكبد لأي سبب من الأسباب، تلتهب خلايا الكبد السليمة أو تموت، تليها عملية إصلاح الخلايا، والتي غالبًا ما تسبب ندبات الأنسجة، يؤدي تراكم الأنسجة المتندبة في العضو إلى تعطيل عمله ويؤدي إلى تليف الكبد.

على الرغم من عدم وجود علاج لتليف الكبد، إلا أن الكشف المبكر عن المشكلة الصحية يمكن أن يؤخر أو يوقف التندب ويقلل من المضاعفات، إذا تركت دون علاج ، فقد تصبح قاتلة.

من في خطر؟

تليف الكبد هو حالة صحية ثانوية تحدث غالبًا بسبب مشكلة أو مرض آخر في الكبد، إذا لم تعالج حالة الكبد، فسوف تزداد سوءًا وتتحول إلى تليف الكبد بمرور الوقت، فيما يلي بعض الحالات التي قد تعرضك لخطر الإصابة بتليف الكبد.

تعاطي الكحول لسنوات

التهاب الكبد الفيروسي

مرض السكري غير المنضبط

السمنة

حقن الأدوية بإبر مشتركة

تاريخ مرض الكبد

الجنس غير المحمي

للحد من نمو الخلايا غير الصحية، يجب أن تعرف الأعراض، سيساعدك هذا على تناول العلاج المناسب في الوقت المناسب، لا يظهر تليف الكبد أي علامة حتى ينتشر تلف الكبد، فيما يلي العلامات والأعراض التي قد تواجهها:

سهولة حدوث نزيف أو كدمات

ينتج كبدنا بروتينًا بمساعدة فيتامين ك الضروري لتخثر الدم، إلى جانب ذلك، يساعد الجهاز أيضًا في تكسير خلايا الدم القديمة أو التالفة، عندما يصاب الكبد فإنه لا ينتج ما يكفي من البروتين لأنك تصاب بالكدمات بسهولة.

اصفرار الجلد والعينين (اليرقان)

اليرقان هو حالة يتحول فيها الجلد والصلبة إلى اللون الأصفر، يأخذ الجلد هذا اللون بسبب ارتفاع مستوى البيليروبين، وهو صبغة صفراء برتقالية صفراء يفرزها الكبد، عندما يصاب الكبد بالكدمات، فإنه يفشل في تنظيم كمية الصفراء في الجسم، مما يؤدي إلى هذه الحالة الصحية.

تورم في ساقيك أو قدميك أو كاحليك (وذمة)

يحدث تورم في الساقين والذراعين أيضًا بسبب انخفاض إنتاج بروتين يسمى الألبومين، يمنع هذا البروتين الدم من التسرب من الأوعية الدموية إلى الأنسجة المحيطة، عندما يكون هناك عدد أقل من سوائل البروتين تبدأ في التراكم في الأوعية الدموية.

تراكم السوائل في البطن (الاستسقاء)

في أمراض الكبد المزمنة، قد تتراكم السوائل في البطن مسببة انتفاخًا في البطن، هذا قد يجعل بطنك تبدو مشدودة ومنتفخة، بسبب خلل في وظائف الكبد، يبدأ السائل في ملء الفراغ بين بطانة البطن والأعضاء.

فقدان الوزن

يمكن أن يكون فقدان الوزن بشكل غير متوقع دون اتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة سببًا للقلق، غالبًا ما تكون العلامة المبكرة لتليف الكبد ويجب عدم إغفالها، إذا كنت تلاحظ انخفاضًا في وزن جسمك، استشر طبيبك.