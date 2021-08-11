أنيقة وباهظة الثمن.. سعر ساعة هشام عاشور في حفل زفافه على نيللي كريم

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تحتفل الفنانة نيللي كريم بزفافها على لاعب الإسكواش هشام عاشور، في مدينة الساحل الشمالي وسط حضور نخبة كبيرة من مشاهير الفن.

إطلالة العروسين

وأطلت الفنانة نيللي كريم، بفستان زفاف أبيض «أوف شولدر» تميز بتصميمه البسيط الراقي، مع طرحة زفاف طويلة، فيما أطل زوجها ببدلة بيضاء وبنطال أبيض اللون أبيض، مع ارتداء ساعة يد مميزة، لفتت الأنظار نحوها.

سعر ساعة هشام عاشور

ونشرت إحدى الصفحات المتخصصة في عرض أنواع الساعات المختلفة، تفاصيل سعر ساعة لاعب الإسكواش هشام عاشور، التي جاءت من تصميم إحدى ماركات الساعات العالمية الشهيرة، وبلغ سعرها 5900 دولار، أي ما يتجاوز 92 ألف جنيه مصري.

حفل زفاف نيللي كريم وهشام عاشور

ويقام حفل زفاف نيللي كريم وهشام عاشور، داخل إحدى قرى مدينة الساحل الشمالي، وسط حضور نخبة كبيرة من الفنانين والفنانات ومشاهير الإعلام، الذين وجهت إليهم الفنانة دعوات بالحضور على مدار الأيام القليلة الماضية.

نيللي كريم تلغي احتفالها بالحنة حدادا على دلال عبد العزيز

وشهد حفل الاحتفال بــ«ليلة الحنة» الإلغاء المفاجىء على مدار اليومين الماضيين، بعدما قررت «نيللي» إلغاؤه، حدادًا على روح النجمة دلال عبد العزيز، التي رحلت عن عالمنا صباح السبت الماضي، بعد صراع طويل مع فيروس كورونا المستجد ومضاعفاته.

الزيجة الثالثة لـ نيللي كريم

وتعد تلك هي الزيجة الثالثة للفنانة نيللي كريم، إذ جاء زواجها الأول وهي في عامها الـ16، بينما كانت المرة الثانية من خبير التغذية هاني أبو النجا، الذي أعلنت الطلاق منه، خلال لقاء إعلامي سابق لها مع برنامج «ET بالعربي».

وكانت نيللي كريم أعلنت خبر طلاقها، ردا على سؤال حول حقيقة طلاقها من زوجها خبير التغذية، إذ قالت حينها، «أنا امرأة حرة».