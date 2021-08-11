الامارات | سيارة «لادا» تتحول إلى «تنين».. بلمسات روسية

شكرا لقرائتكم خبر عن سيارة «لادا» تتحول إلى «تنين».. بلمسات روسية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرى ميكانيكي روسي تحويلات غريبة على سيارته التي تحمل ماركة لادا لتصبح مثل المركبات التي تظهر في أفلام الخيال العلمي، مثل سيارات «باتمان» و«جيمس بوند».

وأطلق ميكانيكي فاهان ميكيليان، على سيارته، وهي سيارة صالون من نوع Lada 1600، اسم «التنين» بعد أن تركب قاذفتين للهب في مصباحيها الأماميين، وفق ما عرضته قناة «يو بي أي» الإخبارية. ونشر الميكانيكي مقطع فيديو مثير لسيارته المعدلة وهي تطلق اللهب الحارق من مقدمتها لمسافة تصل إلى أكثر من ستة أمتار.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news