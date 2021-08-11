الصورة الأولى لفستان زفاف نيللي كريم على لاعب الإسكواش هشام عاشور

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شهدت منصة تبادل الصور والفيديوهات، على مدار اللحظات القليلة الماضية، الظهور الأول للفنانة نيللي كريم، قبيل انطلاق حفل زفافها في الساحل الشمالي، على لاعب الإسكواش العالمي هشام عاشور.

إطلالة نيللي كريم

وأطلت نيللي كريم، بفستان زفاف أبيض «أوف شولدر»، تميز ببساطة تصميمه، مع طرحة زفاف طويلة، وماكياج بسيط تلائم مع بشرتها.

حفل زفاف نيللي كريم في الساحل الشمالي

ومن المقرر أن يقام حفل الزفاف، في إحدى قرى الساحل الشمالي، حسبما كشفت مصادر مقربة من الفنانة في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، وذلك بعدما أعلنت خطبتها من اللاعب هشام عاشور لاعب خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وكانت وجهت «نيللي» دعوات حضور زفافها لنخبة كبيرة من أصدقائها داخل الوسط الفني.

نيللي كريم تلغي احتفالها بالحنة حدادا على دلال عبد العزيز

وكان من المقرر احتفال نيللي كريم بـ«ليلة الحنة» ليلة أول أمس الإثنين، لكنها قررت إلغاءها، حدادًا على وفاة الفنانة القديرة دلال عبد العزيز.

نيللي كريم تستعد للزواج للمرة الثالثة

كانت الفنانة نيللي كريم، قد أعلنت خلال تصريحات سابقة لـ«الوطن»، خبر استعدادها للزواج للمرة الثالثة، مؤكدة أنه هشام عاشور لاعب الإسكواش السابق، بعد أن تمت الخطوبة دون حضور إعلامي.

حقائق عن هشام عاشور

- من مواليد 29 مايو 1982، بمحافظة القاهرة، ويعد واحدًا من أمهر لاعبي الإسكواش.

- هو شقيق نجم الإسكواش العالمي المعتزل رامي عاشور، وتم تصنيفه ضمن العشرة الأوائل على اللعبة.

- استقر في أمريكا لسنوات طويلة بعدما قرر اعتزال الإسكواش.

- وصل إلى التصنيف العالمي المهني العالمي رقم 11 في فبراير 2012.

- أنشأ أكاديمية إسكواش في أمريكا، قبل أن يعود إلى مصر بسبب فيروس كورونا.

- يعد زواجه من النجمة نيللي كريم هو الزواج الأول في حياته.

- يصغر الفنانة نيللي كريم بنحو 8 أعوام.

- شارك بالتمثيل مع النجمة يسرا في مسلسل «حرب أهلية».