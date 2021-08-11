بفيديو في حمام السباحة.. مي حلمي تمارس حياتها الطبيعية بعد التعافي من كورونا (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أعلنت الإعلامية مي حلمي، تعافيها تمامًا من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، التي أُصيبت به مؤخرًا، إذ احتفلت بالتخلص من الفيروس اللعين، بنشر مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، أثناء جلسة استجمام داخل «حمام سباحة»، معلقة: «بعد الكورونا».

مي حلمي تتصدر التريند 3 مرات

كانت الإعلامية مي حلمي، تصدرت «تريند» محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الفترة القصيرة الماضية، 3 مرات على التوالي، أبرزها بسبب إعلانها الارتباط، وتحضيرها للزواج من رجل رفضت الكشف عن هويته، حتى لاحقتها الشائعات بالفنانين تامر شلتوت وحسن شاكوش، قبل أن تقوم بنفيها، بل وإظهار غضبها من تداول تلك الشائعات.

وعادت مي حلمي لتتصدر قوائم الأكثر تداولا من جديد، بعد إعلان تعرضها لكسر في أحد قدميها، إذ شاركت عبر حسابها الشخصي على موقع «إنستجرام»، فيديو مصور أثناء جلوسها على الأرض أمام التليفزيون، أظهرت كسر في أحد قدميها المغلفة بجبيرة من الجبس، معلقة: «نوسة بتولع».

ولم يمر الوقت، حتى استحوذت الإعلامية المختصة بالشأن الرياضي على اهتمام رواد السوشيال ميديا مرة أخرى، بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا المستجد، معربة عن معاناتها مع فقدان حاستي الشم والتذوق، ما دفعها لاتخاذ قرار الانعزال وعدم الظهور، قائلة: «أنا حرفيًا بموت».

واللافت للنظر أن الإعلامية مي حلمي، لم تعلن حتى الآن هوية خطيبها، أو تكشف عن كواليس إصابتها بفيروس كورونا، أو حتى تفاصيل إصابتها بكسر في ساقها، رغم حالة الجدل المثارة عبر التعليقات والأسئلة التي تلاحقها عبر الصور والفيديوهات التي تنشرها على حسابها الرسمي على «إنستجرام».