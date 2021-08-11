الامارات | الاهتمام بالأميرة الراحلة مستمر.. قطعة من كعكة زفاف ديانا تحقق سعراً كبيراً

شكرا لقرائتكم خبر عن الاهتمام بالأميرة الراحلة مستمر.. قطعة من كعكة زفاف ديانا تحقق سعراً كبيراً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 11 أغسطس 2021

بيعت قطعة من كعكة زفاف الأمير تشارلز والليدي ديانا سبنسر عام 1981 مقابل أكثر من 3000 دولار في مزاد ببريطانيا، اليوم الأربعاء، في مؤشر جديدة على الاهتمام المستمر بالأميرة الراحلة بعد أكثر من عقدين على وفاتها.

هذه القطعة البالغ وزنها نحو 800 غرام من قالب الحلوى المصنوع قبل أربعة عقود، بيعت مقابل 1850 جنيهاً استرلينياً (2220 جنيهاً أي 3075 دولاراً مع احتساب الرسوم والتكاليف).

والسعر النهائي للقطعة هو أكثر بثلاثة أضعاف من السعر المحدد في بداية المزاد والذي قدر بين 300 و500 جنيه إسترليني.

وقال مفوض المزاد كريس ألبوري المتخصص في التذكارات الملكية في دار «دومينيك وينتر أوكشنرز» المنظمة للحدث في سيرنسيستر غرب إنجلترا «ذُهلنا بعدد الأشخاص الذين يريدون المزايدة على هذه القطعة الكبيرة والفريدة من نوعها من الكعكة الملكية».

وأضاف «تلقينا استفسارات كثيرة من مزايدين، معظمهم في المملكة المتحدة والولايات المتحدة ودول عدة في الشرق الأوسط».

وأشار ألبوري إلى أن الفائز بالمزاد هو هاوي الجمع جيري لايتون المتحدر من ليدز في شمال إنجلترا.

قٌدمت الكعكة في الأصل إلى مويرا سميث التي كانت تعمل مع والدة الملكة إليزابيث الثانية في مقر إقامتها في كلارنس هاوس بوسط لندن.

وبعد وفاة سميث، باعت عائلتها هذه الكعكة من خلال دار المزادات عينها عام 2008 مقابل 1000 جنيه استرليني لهاو جمع خاص عاد وحقق مكسباً مالياً من خلال بيعها اليوم الأربعاء.

وقال القائمون على المزاد إن قطعة الحلوى «تبدو أنها في الحالة الجيدة نفسها تماماً كما كانت عند بيعها في الأصل، لكننا ننصح بعدم تناولها».

وبقيت الكعكة كما احتفظت بها سميث، ملفوفة في غلاف بلاستيكي داخل علبة كُتب عليها «يرجى التعامل معها بعناية»، ومؤرخة في 29 يوليو 1981، يوم الزفاف.

وذكر القائمون على المزاد إن القطعة أتت من كعكة متعددة الطبقات قُدمت للموظفين في كلارنس هاوس، إذ كانت سميث تعمل في المطبخ.

ولفت المنظمون إلى أنه بالإضافة إلى كعكة الزفاف الرئيسة، وُزعت 22 كعكة أخرى خلال هذه المناسبة الملكية.

وتضمنت المجموعة التي بيعت في المزاد قطعاً مختلفة مرتبطة بالزفاف الملكي بينها البرنامج الاحتفالي وقائمة الطعام وبرنامج الجلوس على الطاولة من قصر باكنغهام.

ولا تزال قطع من كعكة زفاف تشارلز وديانا تُعرض للبيع بانتظام ولا يزال الاهتمام قويا رغم طلاقهما عام 1996.

وبيعت قطعة من كعكة الزفاف في صندوق تذكاري أصلي مقابل 2240 دولاراً في الولايات المتحدة بحسب دار «جوليانز» للمزادات.

ويشكل مزاد اليوم الأربعاء أحدث مثال على الاهتمام المستمر بالأميرة ديانا التي توفيت عن 36 عاماً في حادث سيارة في باريس عام 1997.

وفي يونيو الماضي، اشترى متحف في أميركا الجنوبية سيارة قديمة من نوع «فورد إسكورت» أهداها تشارلز لديانا لمناسبة الخطوبة، في مقابل أكثر من 50 ألف جنيه استرليني.

وعام 2019، عُرض ثوب أزرق مخملي ارتدته ديانا عندما رقصت مع جون ترافولتا في البيت الأبيض عام 1985، للبيع بسعر يتراوح بين 250 ألف جنيه استرليني و350 ألفا.

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