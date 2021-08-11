نيللي كريم بفستان أنيق من حفل زفافها على هشام عاشور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

طلت الفنانة نيللي كريم، بفستان زفاف خلال حفل زفافها على لاعب الاسكواش السابق هشام عاشور شقيق لاعب الاسكواش الشهير رامى عاشور، والذي سيقام في منتجع هاسيندا بالساحل الشمالي.

وانتشرت الصورة الأولى على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" مع إحدى صديقاتها، وظهرت بإطلالة أنيقة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الأبيض، وتميز بأنه بقصة الأوف شولدر، ومكشوف عند منطقة الصدر.

ونسقت مع إطلالتها طرحة طويلة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها.

وارتدت مجوهرات مكونة من حلق.