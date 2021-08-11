بعد سحب دواء من الأسواق.. إليك 8 بدائل طبيعية لعلاج تقلصات المعدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

قررت هيئة الدواء المصرية ضبط وتحريز ما يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية من مستحضر "Bellacid tablet"، لثلاث تشغيلات، مع ضرورة تجميد الأرصدة الموجودة لديهم من تلك التشغيلات، وارتجاع ما تم بيعه للصيدليات لمخازن الشركة بجميع محافظات الجمهورية.

ويُستخدم هذا العقار في علاج تقلصات المعدة، وفي هذا الصدد، نستعرض لكم أبرز البدائل الطبيعة لتقلصات المعدة، كما ذكر موقعا "medicalnewstoday" و"healthline".

1- الزنجبيل:

الزنجبيل علاج طبيعي شائع لاضطراب المعدة وعسر الهضم، حيث يحتوي الزنجبيل على مواد كيميائية تسمى gingerols وshogaols التي يمكن أن تساعد في التقليل من تقلصات المعدة، وقد تساعد المواد الكيميائية الموجودة في الزنجبيل أيضًا في تقليل الغثيان والقيء والإسهال.

2-شاي البابونج:

يمكن لفنجان من شاي البابونج أن يساعد في تخفيف آلام اضطراب المعدة وتقلصات المعدة، وذلك بفضل محتواه على الخصائص المضادة للالتهابات، وتساعد هذه الخصائص المضادة للالتهابات على استرخاء عضلات المعدة، مما يقلل من آلام تقلصات المعدة.

3- النعناع:

يعتبر النعناع علاج مفيد للغثيان واضطراب المعدة، وذلك لأن المنثول الموجود في أوراقه هو مسكن طبيعي أو مسكن للألم.

4- القرفة:

تحتوي على العديد من مضادات الأكسدة التي قد تساعد في تسهيل الهضم وتقليل مخاطر تهيج وتلف الجهاز الهضمي، وتشمل بعض مضادات الأكسدة الموجودة في القرفة:

الأوجينول.

سينامالديهيد.

لينالول.

كافور.

وقد تساعد المواد الأخرى الموجودة في القرفة في تقليل الغازات والانتفاخ والتشنج والتجشؤ، وقد تساعد أيضًا في معادلة حموضة المعدة لتقليل حرقة المعدة وعسر الهضم، لذا يمكن للأشخاص الذين يعانون من اضطراب في المعدة أن يحاولوا إضافة ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة إلى وجباتهم.

5-التين:

يحتوي التين على مواد يمكن أن تعمل كملينات لتخفيف الإمساك وتشجيع حركة الأمعاء الصحية، كما يحتوي التين أيضًا على مركبات قد تساعد في تخفيف عسر الهضم وتقلصات المعدة.

6-القرنفل:

يحتوي القرنفل على مواد قد تساعد في تقليل الغازات في المعدة وزيادة إفرازات المعدة، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تسريع عملية الهضم البطيئة، مما قد يقلل الضغط والتشنج والتقلصات، وقد يساعد القرنفل أيضًا في تقليل الغثيان والقيء، لذا يمكن لأي شخص يعاني من اضطراب في المعدة أن يحاول خلط ملعقة صغيرة أو ملعقتين صغيرتين من القرنفل المطحون مع ملعقة صغيرة من العسل مرة واحدة يوميًا قبل النوم.

7-الكمون:

تحتوي بذور الكمون على مكونات فعالة قد تساعد في:

تقليل عسر الهضم وأحماض المعدة الزائدة؟

تقليل الغازات.

تقليل تقلصات المعدة.

تقليل التهاب الأمعاء.

يعمل كمضاد للميكروبات.

8-عرق السوس:

يحتوي جذر عرق السوس على مواد قد تساعد في تقليل التهاب المعدة، أو التهاب بطانة المعدة، وكذلك الالتهابات المتعلقة بالقرح الهضمية، لذا يمكن لأي شخص يعاني من اضطراب في المعدة أن يحاول تناول العرق سوس عدة مرات في اليوم حتى تتحسن الأعراض.

متى يجب استشارة الطبيب؟

تشير مشاكل المعدة في بعض الأحيان إلى مشكلة أكثر خطورة، حيث يعرضك القيء المطول لخطر الإصابة بالجفاف، لذا من الأفضل الذهاب إلى الطبيب إذا كنت تواجه تعاني من الغثيان أو آلام وتقلصات في المعدة وعدم الراحة لأكثر من 48 ساعة.

وإذا لاحظت أنك تعاني باستمرار من مشاكل في المعدة بعد تناول أطعمة معينة أو الانخراط في أنشطة معينة، فتحدث إلى طبيبك عن الأعراض

فورا.