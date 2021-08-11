بعد إعلان خطوبتها.. 10 إطلالات غريبة أثارت بها نور عمرو دياب الجدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

أعلنت نور ابنة الفنان عمرو دياب والفنانة شيرين رضا، خطبتها أمس، ونشرت مقطع فيديو لها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، تعلن فيه الخبر.

وفي هذا الصدد يستعرض "الخليج 365" أبرز 10 إطلالات أثارت بها نور عمرو دياب الجدل، نشرتها عبر صفحتها على "إنستجرام".

- فستان متعدد الألوان:

طلت بفستان قصير متعدد الألوان، كت بدون أكمام، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأحمر، وتركت شعرها منسدلا.

- تيشرت باللون الأصفر:

وارتدت تيشرت باللون الأصفر ونسقت أسفله كارديجان قصير باللون البني مع بنطلون باللون الجينيز الغامق، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر الضفيرة.

-بدلة باللون الأصفر:

كما ظهرت ببدلة باللون الأصفر، مزودة بأكمام طويلة، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

- شميز باللون الموف الفاتح:

وتألقت بتوب كت باللون الأسود مع شميز باللون الموف الفاتح وبنطلون باللون الموف الغامق، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

- توب باللون الأسود:

كما ارتدت توب كت باللون الأسود مع بنطلون باللونين الأسود والأبيض، واختارت تصفيفة الضفيرة.

- تيشرت أحمر:

وظهرت نور عمرو دياب بتيشرت باللون الأحمر، مزود بأكمام طويلة، مع هوت شورت جينيز باللون الغامق، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

- فستان باللون الهافان:

وطلت نور بفستان قصير باللون الهافان، كت بدون أكمام، واعتمدت مكياجا ناعما، وحذاء باللون الأبيض، واختارت أن تترك شعرها مرفوع لأعلى.

- توب أحمر:

كما ارتدت نور توب باللون الأحمر، كت بدون أكمام، مع بنطلون جينيز باللون الغامق، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأحمر، وتركت شعرها منسدلا.

- سويت شيرت أصفر:

وظهرت أيضا بسويت شيرت باللون الأصفر مزود بأكمام طويلة مع بنطلون جينيز باللون الفاتح، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

- بلوفر بيبي بلو:

كما تألقت ببلوفر باللون البيبي بلو مع جيب باللون الرصاصي، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض، واختارت أن تترك شعرها مرفوع لأعلى.