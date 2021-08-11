إطلالات اليوم: رانيا منصور تتألق بالأسود.. وفيفي عبده أنيقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

- فيفي عبده:

طلت الفنانة فيفي عبده بفستان متعدد الألوان، كت بدون أكمام، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

- منة فضالي:

ارتدت الفنانة منة فضالي بلوزة باللونين الأبيض والأسود مع هوت شورت باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا.

- رحمة حسن:

وظهرت الفنانة رحمة حسن بتوب باللون الأسود، كت بدون أكمام، كع بنطلون باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

- نسرين طافش:

تألقت الفنانة نسرين طافش بجاكيت باللون الأسود مع بنطلون بنفس اللون، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا.

- رانيا منصور:

كما ارتدت الفنانة رانيا منصور توب باللون الأسود مع بنطلون بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها كلاتش وحذاء باللون الفضي، واختارت تصفيفة ذيل الحصان.