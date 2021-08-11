الامارات | خبير لقاحات بريطاني كبير: الجرعات المزدوجة تحمي وتكفي حتى الآن

شكرا لقرائتكم خبر عن خبير لقاحات بريطاني كبير: الجرعات المزدوجة تحمي وتكفي حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اقترح البروفيسور السير أندرو بولارد، أحد خبراء التطعيم الكبار في بريطانيا، احتمالية عدم وجود حاجة لجرعة معززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في الخريف المقبل.

ونقلت وكالة بي إيه ميديا البريطانية عن بولارد قوله إن البيانات تشير حتى الآن إلى أن اللقاحات تصمد أمام فيروس كورونا، وتحمي الجرعات المزدوجة من أعراض المرض الشديدة والوفاة.

واقترح أنه سيكون من الأفضل تقديم مخزون جرعات اللقاح إلى الدول التي لم يتم فيها تطعيم الأشخاص المعرضين للخطر قبل البدء في برامج التعزيز أو تطعيم الأطفال.

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