نادية الخولي تعلن فسخ خطوبتها من «البيست فريند»: الموضوع مقفول.. ادعولي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أعلنت البلوجر وملكة جمال المحجبات 2021، نادية الخولي، عبر خاصية «استوري» على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» انفصالها عن خطبيبها، بعد اشهر من حفل الخطوبة.

وقال البلوجر نادية الخولي، خلال المنشور التي أعلنت خلاله خبر الانفصال: «قدر الله وما شاء فعل، ربنا يعوضني خير، وفضلًا بعد إذنكم بلاش أي سؤال، بلاش كلمة ليه، بلاش إيه حصل، كلها حاجات شخصية».

وتابعت البلوجر الشهيرة: «بلاش سيرة تاني للموضوع ده، موضوع مقفول، يا ريت نحترم الحتة دي بس، الموضوع انتهى، وربنا يوفق كل واحد في حياته.. وادعولي».

كواليس خطوبة البلوجر نادية الخولي

كانت البلوجر نادية الخولي، احتفلت بخطبتها قبل أشهر على الدكتور عاصم الدمنهوري، في حفل اقتصر على الأسرتين والأصدقاء المقربين للعروسين، لكننه أحدث ضجة على «إنستجرام» بعد نشرها صور من الحفل، خاصة أنها شاركت مقطع فيديو من الخطبة، عبر حسابها على «يوتيوب»، بعنوان: «البيست فريند بقى خطيبي».

وارتدت البلوجر، وقتها، فستانًا باللون الأوف وايت، مطرز وذات أكمام منقوشة، من تنفيذ مصممة الأزياء مريم عبد الله، وأطلت بماكياج تناسب مع أناقتها بأنامل نسرين يسري.

معلومات عن نادية الخولي

نادية الخولي، بلوجر مصرية شهيرة، يبلغ عدد متابعيها نحو 2 مليون شخصا، تشارك متابعيها بروتين حياتها اليومي وتخبر الفتيات بأهم خطوط الأزياء والموضة، وتساعدهن على تنسيق الملابس، وأعلنت عبر «فيسبوك»، تتويجها بمسابقة ملكة جمال المحجبات لعام 2021.

وكتب: «تم اختياري لتكريمي وتتويجي لملكة جمال المحجبات لسنة 2021 في شهر سبتمبر المقبل، أحلى وأجمل خبر في حياتي، وأكبر حاجة حصلتلي، بجد مش متخيلة أصلا، أنا قدها ولا لا».