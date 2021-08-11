بعد استيراده من الخارج.. هؤلاء ممنوعون من الحصول على لقاح جونسون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان بدء استقبال أولى شحنات لقاح فيروس كورونا المستجد "جونسون أند جونسون" الأمريكي، حيث تم استلام 261 ألف و600 جرعة من اللقاح، بمطار القاهرة الدولي، صباح الإثنين الماضي.

كما أكد الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن لقاح جونسون أند جونسون أثبت فعالية في الوقاية من الإصابة بـ فيروس كورونا، وهو عبارة عن جرعة واحدة فقط ولا يتطلب جرعات مُعززة.

لكن ما هي الفئات الممنوعة من الحصول على لقاح جونسون أند جونسون؟.. ها ما نستعرضه وفقا لما ذكره موقع timesofindia .

ما هو لقاح جونسون أند جونسون

لقاح Johnson & Johnson هو لقاح ناقل فيروسي، تستخدم لقاحات النواقل الفيروسية فيروساً آخر لتوليد أجسام مضادة لمحاربة مسببات الأمراض المميتة، أي أنها تطلق استجابة مناعية باستخدام نسخة معدلة من فيروس مختلف، يُعرف باسم الناقل.

بالنسبة لفيروس كورونا، أخذ فريق جونسون أند جونسون فيروسًا غديًا، وهو نوع من فيروسات البرد الشائعة، والذي عند حقنه في ذراع شخص ما، يربط نفسه بالخلايا التي تقرأ التعليمات الجينية اللازمة لصنع بروتين SARs-COV-2.، بعد إنتاج بروتين سبايك، يكتشف الجهاز المناعي هؤلاء الغزاة ويخلق أجسامًا مضادة.

ما الفرق بين جونسون أند جونسون واللقاحات الأخرى

يعد لقاح كوفيد الخاص بـ جونسون أند جونسون هو اللقاح ذو الجرعة الواحدة المتاح، ولهذا السبب يُعتبر أنه قد يغير قواعد اللعبة، على عكس لقاحات كوفيد الأخرى التي يتم إعطاؤها على جرعتين، فهذا اللقاح عبارة عن جرعة واحدة، مما يجعله مميزا تمامًا ومختلفا عن اللقاحات الأخرى.

وجدت تجارب سريرية سابقة أن جرعة واحدة من لقاح جونسون أند جونسون، أنتجت استجابة مناعية قوية لدى معظم الأشخاص، فإن اللقاحات الأخرى المصنعة في الولايات المتحدة مثل لقاحي Pfizer و Moderna أنتجت استجابة مناعية أقل بعد جرعة واحدة، ولهذا ظهرت الحاجة إلى جرعة ثانية.

هل لقاح جونسون آند جونسون فعال؟

نظرت إدارة الغذاء والدواء (FDA) في نتائج التجارب السريرية التي شملت أكثر من 40 ألف وتوصلت إلى استنتاج مفاده أن اللقاح المطور يمكن أن يوفر الحماية ضد الحالات الخفيفة إلى المتوسطة والشديدة إلى الحرجة من COVID-19. ووجدت أنها فعالة بنسبة 72٪ في الوقاية من جميع أشكال فيروس SARs-COV-2 و86٪ فعالة في الوقاية من الحالات الشديدة من المرض.

على الرغم من أن الأشخاص الذين تلقوا لقاح جونسون أند جونسون لا يزال بإمكانهم الإصابة بالمرض، إلا أنهم أقل عرضة للإصابة بعدوى شديدة أو يحتاجون إلى دخول المستشفى.

ما هي مدة الحماية التي يوفرها اللقاح؟

بينما يقال إن لقاحات كوفيد فعالة، لا يوجد دليل قوي يشير إلى المدة التي يمكن للقاحات أن تحمينا من الفيروس، ومع ذلك، فقد أشارت التجارب السريرية السابقة إلى أن جرعة واحدة من اللقاح أنتجت استجابة مناعية قوية لدى معظم الأشخاص، تشير التقارير إلى أنه حتى بعد 71 يومًا بعد إعطاء اللقاح، كان مستوى الأجسام المضادة مستقرًا وازداد.

على الرغم من أن لقاح جونسون أند جونسون قد أثبت فعاليته حتى الآن، فقد تكون هناك حاجة إلى جرعة معززة في المستقبل.

الفئات الممنوعة من تناول لقاح جونسون آند جونسون

الذين لديهم تاريخ من الجلطات الدموية

الشخص الذي يعاني من خطر الإصابة بنقص الصفيحات والجلطات الدموية سيكون أكثر أمانًا عند التفكير في بديل للقاح جونسون آند جونسون.

أمراض المناعة الذاتية

الأشخاص الذين يعانون من أمراض المناعة الذاتية لديهم احتمالية عالية للغاية للإصابة بـ COVID-19 ويحتاجون إلى إعطاء الأولوية للتطعيم، ومع ذلك، فإن خطر الآثار الجانبية غير المبررة ، والمضاعفات العصبية ، بما في ذلك متلازمة Guillain-Barré ، وهو اضطراب في الجهاز العصبي تتفجر بسبب تفاعلات المناعة الذاتية ، يمكن أن يكون عامل خطر يجب أخذه في الاعتبار قبل الحصول على لقاح جونسون آند جونسون.

يمكن أن تسهل حالة المناعة الذاتية أو المناعة المضطربة ليس فقط العدوى المزمنة، بل تزيد من خطر الإصابة بردود فعل تحسسية غير عادية، وغالبًا ما تكون شديدة تجاه لقاحات COVID-19. على وجه الخصوص ، كما لوحظ ، يمكن أن يكون هناك خطر أعلى قليلاً من الحساسية أو الاضطرابات العصبية المرتبطة بأمراض المناعة الذاتية.

النساء الحوامل في خطر

النساء الحوامل والمرضعات مؤهلات الآن للحصول على التطعيم ضد COVID-19 وفي معظم أنحاء العالم، ينصح بهن بنشاط للقيام بذلك، على الرغم من أن اللقاحات قد ثبت أنها تحد من المضاعفات الخطيرة المرتبطة بعدوى COVID أثناء الحمل، مع لقاح جونسون، قد يُنصح النساء اللائي يتوقعن مراعاة العوامل والآثار الجانبية، إذا كن في مجموعة عالية الخطورة، هذا لأنه أثناء الحمل، يكون هناك خطر أعلى للإصابة بجلطات الأوردة العميقة (DVT) ، والتي ترتفع إلى أعلى مستوياتها بين النساء اللائي وضعن للتو (حتى 6 أسابيع بعد الولادة)، مرة أخرى، في حين أن المخاطر تفوق بالتأكيد فوائد التطعيم، يجب على النساء الحوامل والمرضعات استشارة الطبيب قبل الحصول على اللقاح، ومعرفة متى وما هو أفضل مرشح للقاح بالنسبة لهن.

الأشخاص الذين لديهم حساسية من اللقاح

يمكن أن تؤدي ردود الفعل السلبية للحساسية تجاه اللقاحات إلى إخماد سبب الخوف وتجعل الشخص عرضة لتطوير بعض المضاعفات مع الاستخدام، في حين أننا ما زلنا لا نعرف الاحتمال الدقيق لتطوير التفاعل، فإن الشخص الذي لديه حساسية أو لديه تاريخ سابق من الحساسية أو رد فعل تجاه أحد المكونات الأخرى الموجودة في اللقاح قد يفضل تجنبه للحصول على بديل أفضل، سيؤدي الوعي وفحص المخاطر المحتملة أيضًا إلى التخفيف من مخاطر ردود الفعل غير المبررة، والمساعدة في البحث عن العلاج في الوقت المناسب.

"الصحة" تحدد الفئات الممنوعة من الحصول على لقاح جونسون آند جونسون

من جانبها حددت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة للأبحاث، الفئات الممنوعة من الحصول على لقاح جونسون آند جونسون.

وقالت "عاصم"، خلال لقاء لبرنامج "الستات مابيعرفوش يكدبوا"، عبر فضائية "CBC"،: "الفئات الممنوعة من الحصول على لقاح جونسون أند جونسون هي:

- الأطفال الأقل من 18 عامًا.

- الحوامل.

- المرضعات.

- أصحاب الأمراض المناعية أو من يتعاطون أدوية مثبطة للمناعة.

- من لديهم أمراض سرطانية.