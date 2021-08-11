3 طرق سهلة للتخلص من اصفرار أكواب الشاي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

بعد الانتهاء من شرب الشاي أو القهوة، تظهر "حلقة قبيحة" أسفل الكوب المفضل لديك، في حين أن هذا المشروب طعمه لذيذ بالتأكيد، فإن العفص التي تعطي الشاي والقهوة نكهته يمكن أن تترك وراءها بقعًا داكنة على أطباق.

يسهل أحيانًا إزالة بقع القهوة والشاي هذه، لكن البعض الآخر يتطلب القليل من العمل، وسنعرض لكم بعض الطرق لتخلص من هذه البقع، وفقا لموقع "kitchen cleaning".

1- نقع بالصابون:

صُنع صابون الأطباق لإزالة البقع ويمكن أن يكون خط دفاعك الأول لإزالة بقع القهوة من الأكواب، ضعي القليل منه في الكوب وأضيفي كمية كافية من الماء الدافئ لتغطية البقعة وحركي المزيج حوله، اتركه لبضع دقائق (لفترة أطول إذا تم تثبيت البقعة) واسمح لصابون الأطباق باختراق البقعة، بمجرد أن تتاح الفرصة له بالعمل، افرك البقعة بإسفنجة.

2- بيكربونات الصوديوم:

إذا لم يفعل الصابون نتيجة، فإليك كيفية تنظيف بقع القهوة من الأكواب باستخدام بيكربونات الصوديوم، يرش حوالي ملعقة صغيرة منها على البقعة وإضافة القليل من الماء لعمل عجينة، افركي البقعة بإسفنجة ناعمة ورطبة، تساعد الطبيعة اللطيفة والكاشطة له على إزالة بقع القهوة أو الشاي من على سطح الكوب، بمجرد الانتهاء من الدعك، اشطفه جيدًا لإزالة أي بقايا.

3- الخل:

يعتبر الخل ضروريًا آخر للتنظيف المجرب والصحيح، لوضع هذا الجهاز القوي للعمل على بقع القهوة والشاي، املأ الكوب الخاص بك إلى النصف بالخل الأبيض المقطر، ثم املأ الجزء العلوي بالماء الساخن جدًا، واترك الخليط لمدة 10 دقائق على الأقل لمنح الخل وقتًا ليعمل، بعد النقع، افركي البقع باستخدام صابون الأطباق وإسفنجة ناعمة، ثم اشطفيها.