تناول هذا المشروب الدافئ في الصباح يسرع من فقدان دهون البطن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يعد التخلص من دهون البطن أحد أكبر الصعوبات التي تواجه بعض الناس، وعادة ما ينحصر فقدان الدهون دائمًا في الأطعمة المستهلكة.

وأشار موقع express إلى أنه يمكن لمشروب دافئ معين في الصباح أن يساعد أيضًا في تسريع عملية فقدان دهون البطن.

وتتربص الدهون الحشوية في تجويف البطن الذي يضم أعضاء حيوية مثل الكبد والأمعاء، لتشمل العواقب الوخيمة لتراكم الدهون في هذه المنطقة إعاقة إنتاج الأنسولين الذي يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري من النوع 2، كما يعلم الكثيرون، فإن الحفاظ على رطوبة الجسم هو الطريقة المثالية للشخص للمساعدة في تغيير وزن البطن حيث يوصي الخبراء بتناول مشروب دافئ معين في الصباح للمساعدة في تسريع عملية التمثيل الغذائي وحرق دهون البطن.

وتبين أن تسخين الماء قبل استهلاكه يمكن أن يحسن عملية التمثيل الغذائي ويسرع من فقدان الدهون أيضًا، حيث يعزز الماء الدافئ عملية التمثيل الغذائي في الجسم، ومن ثم، ينصح العديد من خبراء الصحة بشرب الماء الدافئ في الصباح.

قالت أخصائية التغذية مانيشا شوبرا، إنه عندما نشرب الماء الدافئ، يغير الجسم درجة حرارته وينشط عملية التمثيل الغذائي، مضيفة أن الماء الدافئ يقسم أيضًا دهون الجسم إلى جزيئات، مما يسهل على الجهاز الهضمي حرقها.

علاوة على ذلك، فإن شرب الماء الدافئ قبل الوجبات يساعد في التحكم في السعرات الحرارية التي نتناولها لأنه يجعل معدتنا ممتلئة، كما يعلم معظم الناس، فإن تناول كمية كافية من الماء يساعد في طرد السموم من الجسم ويعطي دفعة لعملية التمثيل الغذائي.

يمكن أن يساعد شرب كوب أو كوبين من الماء الدافئ في الصباح على إنقاص الوزن ودهون البطن، كما يساعد الماء الدافئ في تطهير النظام، ويقلل شرب الماء أيضًا من الشهية وتناول السعرات الحرارية، كما يساعد في الحفاظ على مستويات الترطيب في الجسم.

عندما لا يكون لدى الشخص ما يكفي من الماء في الجسم، لا يستطيع الجسم استقلاب الدهون أو الكربوهيدرات بشكل صحيح، وتُعرف العملية الحيوية لاستقلاب الدهون طبياً باسم تحلل الدهون.

عندما تتفاعل جزيئات الماء مع الدهون الثلاثية، يتم تكوين الجلسرين والأحماض الدهنية؛ وهذا ما يعرف بالتحلل المائي وحرق الدهون، فهذا هو السبب في أن الماء جزء لا يتجزأ من مساعدة المرء على فقدان الدهون الحشوية، حيث إن شرب كمية كافية من الماء يحرق الدهون من الطعام والشراب ، وكذلك الدهون المخزنة.

يقترح خبراء الصحة أن شرب الماء الساخن في الصباح يساعد على "تحضير أمعائك" أو يساعد في تطهير الأمعاء وتقليل الانتفاخ وإزالة الوزن الزائد من الماء.

ويقول الدكتور نافيد صالح، أخصائي التغذية: "إنه يزيد أيضًا من درجة حرارة الجسم الأساسية، مما يجعل الجسم يبذل الطاقة لخفض درجة حرارته إلى وضعها الطبيعي. وهذا الإنفاق على الطاقة يعزز عملية التمثيل الغذائي".

وأضاف: "إذا شربت الماء الساخن على معدة فارغة، فإنه يوسع الأوعية الدموية في الأمعاء، مما يجعلك تشعر بالشبع، وتظهر الأبحاث أن هذا التعزيز يكون أكثر وضوحًا عند استهلاك الماء الساخن في بداية اليوم".

"إن شرب الماء الساخن بعد الأكل يؤدي إلى استحلاب الدهون، مما يساعد على الهضم، وشرب الماء الساخن قبل النوم قد يزيد الشبع ويحد من الرغبة في تناول وجبة خفيفة في منتصف الليل ".