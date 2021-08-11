7 أسباب تدفعك لتناول صفار البيض.. منها تقوية جهاز المناعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

البيض من الأطعمة المفضلة لدي الكثير من الأشخاص، نظرا لمذاقه المميز واحتوائه على العديد من الفوائد الصحية، غير إن صفاره يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية الضرورية لصحة الإنسان، فهو غني بالبروتينات ومضادات الأكسدة الضرورية لصحة الجسم.

وفي إطار ذلك، نذكر لكم أبرز الفوائد التي تعود على الجسم عند تناول صفار البيض، وفق ما أورد موقعا "medicalnewstoday" و"ndtv".

- تقليل الالتهاب:

بفضل احتواء صفار البيض على كمية من البروتينات، مثل الفوسفيتين، لذا استهلاكه يساعد في تقليل عدد المركبات في الجسم التي تسبب الالتهاب.

- تقوية الجهاز المناعي:

توجد أيضا على مركبات معينة تسمى جليكوببتيدات الكبريتيد في غشاء صفار البيض، وهذه قد تحفز إنتاج الضامة ، وهي خلايا في جهاز المناعة تحمي الجسم من الأمراض والعدوى.

- انخفاض ضغط الدم:

تشير المراجعة إلى أن صفار البيض يحتوي على عدة مركبات تسمى الببتيدات، التي أظهرت الأبحاث أنها تقلل ضغط الدم بشكل كبير في الفئران، وبالتالي الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

- انخفاض مخاطر مشاكل الرؤية:

ذكرت جمعية القلب الأمريكية أن صفار البيض مصدر مهم للوتين والزياكسانثين، وقد تحمي هذه الكاروتينات من إعتام عدسة العين والضمور البقعي، وهما مشكلتان شائعتان في العين تتطوران غالبًا بعد سن 55 عامًا.

- نمو الدماغ الطبيعي للجنين:

يعد صفار البيض المصدر الأكثر تركيزًا للكولين، وهو مكون رئيسي من مادة الأسيتيل كولين، وهو أحد النواقل العصبية الرئيسية في الدماغ، وأثناء الحمل والرضاعة الطبيعية، من المهم بشكل خاص توفير كمية كافية من الكولين، لأنه ضروري لنمو الدماغ الطبيعي للجنين.

- غني بالعديد من الفيتامينات:

يحتوي صفار البيض على فيتامينات أ ، د ، هـ ، ك إلى جانب دهون أوميجا 3, بالمقارنة مع بياض البيض، فإن صفار البيض غني أيضًا بحمض الفوليك وفيتامين ب 12.

- الوقاية من أمراض القلب:

يحتوي أيضًا على التربتوفان والتيروزين والأحماض الأمينية، التي تساعد في الوقاية من أمراض القلب.