7 فوائد لـ التين الشوكي للرجال.. منها حماية الكبد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

التين الشوكي من الأطعمة اللذيذة التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية، ولكن يهمل بعض الرجال تناوله، بالرغم من فوائد المتعددة التي نورها لكم وفقا لموقع "stylecraze".

1- تقليل أعراض تضخم البروستاتا:

غالبًا ما يشعر الرجال المصابون بتضخم البروستاتا أن مثانتهم ممتلئة، ويواجهون حوافز متكررة وقوية على التبول، وتشير الأدلة المتطورة إلى أن تناول التين الشوكي قد يقلل من هذه الأعراض.

2- يساعد على خفض نسبة الكوليسترول:

يمكن أن يساعد التين الشوكي أيضًا في تقليل مستويات الكوليسترول في الدم، وذلك بفضل محتواه من الألياف (البكتين) المسؤول عن التخلص من الكوليسترول الضار من الجسم.

3- يحارب الخلايا السرطانية:

مركبات الفلافونويد الموجودة في التين الشوكي تقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا والمعدة والبنكرياس والرئة، تمتلك هذه المركبات أيضًا القدرة على إزالة الجذور الحرة وتحسين أنشطة الإنزيمات المؤيدة للأكسدة.

4- يمنع الإصابة بالقرحة:

يمكن أن يسبب كل من الإجهاد البدني والعقلي تغيرات في الغشاء المخاطي المعدي المعوي ويؤدي إلى قرحة في المعدة ويحدث الالتهاب نتيجة زيادة المركبات المسببة للالتهابات التي تتلف جدار المعدة، ويؤثر التين الشوكي تأثيرًا إيجابيًا على الغشاء المخاطي في المعدة، ويتم تسهيل هذا النشاط بشكل أساسي من خلال مركب يسمى بيتانين الموجود في هذه الفاكهة، كما يتم تنظيم إنتاج مخاط المعدة، وهناك أيضًا انخفاض في المواد الكيميائية المسببة للالتهابات، نتيجة لذلك، تقل فرص الإصابة بالقرحة بشكل كبير عن طريق استهلاك التين الشوكي

5- تنظيم سكر الدم:

تناول هذه الفاكهة أو مستخلصها يمكن أن يخفض مستويات السكر في الدم المرتفعة وكذلك يحافظ على المستويات الطبيعية، ويعتبر محتوى الألياف والبكتين الموجود في فاكهة التين الشوكي مسؤولاً عن هذا النشاط، وبمجرد السيطرة على مستويات السكر في الدم، يمكن السيطرة على مرض السكري من النوع الثاني بسهولة.

6- تنظيف القولون:

لا يساعد المحتوى العالي من الألياف في التين الشوكي في خفض مستويات السكر في الدم والجلوكوز والكوليسترول فحسب، بل يساعد أيضًا في تنظيم الأداء العام للقولون، حيث يتم امتصاص كمية كافية من الجلوكوز، ويتم التخلص من الدهون غير الصحية والصفراء الزائدة من الجسم، وهذا يحافظ على القولون في صحة مثالية، كما يتم أيضًا تخفيف الالتهاب والإجهاد التأكسدي الذي يتعرض له القولون، وتعمل مضادات الأكسدة الموجودة في التين الشوكي على القضاء على الجذور الحرة والمركبات المسببة للالتهابات، وبالتالي تطهير القولون وحمايته.

7- يحمي الكبد:

غالبًا ما نستهلك المواد المسرطنة والمركبات الأخرى التي يمكن أن تلحق الضرر بالكبد دون أن ندرك الضرر الذي يمكن أن تسببه، ولكن تناول التين الشوكي يمنع تلف الكبد، حيث أنه يحتوي على الكثير من مضادات الأكسدة التي يمكن أن تقلل من الإجهاد التأكسدي الذي تسببه مثل هذه المركبات على الكبد، ويمارس نشاطًا وقائيًا للكبد يتضمن بشكل أساسي القضاء على الجذور الحرة وزيادة نشاط مضادات الأكسدة في الجسم ضد هذه المركبات.