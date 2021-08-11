5 نصائح للحفاظ على نظافة وقوة أظافرك.. «ارتدي أحذية مفتوحة»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

نظافة الأظافر من الأمور الضرورية التي تهتم بها الفتيات، لتجنب انتقال الجراثيم والحفاظ على شكل منسق، كما أنها تعطي مظهرا جميلا للأصابع واليدين، ويمكنك اتباع خطوات بسيطة للاهتمام بها بنصائح بسيطة.

وعرضت صحيفة «إنديان إكسبرس» 5 نصائح للحفاظ على أظافر نظيفة وصحية وقوية:

الأظافر الجافة

يجب أن تحافظي على الأظافر الجافة، لأن القدمين أكثر تعرضا للماء وبذلك تصبح أكثر عرضة للتلف، لأن البيئة الرطبة تساعد على تكوين خلايا الجلد الميتة والبكتيريا المعدية ما يؤدي إلى تراكم الأوساخ، لذلك تجنبي ارتداء الأحذية الجلدية المغلقة طوال اليوم، حتى لا تعطي الفطريات مساحة للنمو داخل الأظافر.

التشذيب المنتظم

يمكنك قص الأظافر أسبوعيًا أو مرة كل أسبوعين، فالأظافر الطويلة تعطي مساحة آمنة لنمو البكتيريا، وبسبب الرطوبة تصبح الأظافر الناعمة قليلًا ويسهل ثنيها أو كسرها، لذلك تأكدي من إبقائها قصيرة وناعمة الحواف.

مسحوق مضاد للفطريات

ضعي مسحوق مضاد للفطريات مرة واحدة في اليوم، وذلك لمنع العدوى وإذ لم يتوفر المسحوق المضاد للفطريات، يمكنك أيضًا استخدام بودرة التالك العامة أو رذاذَ مزيلِ العرقِ لإبعاد الفطريات.

تجنبي الأدوات المدببة للتنظيف

يمكنك استخدام أدوات طويلة مدببة للتنظيف الدقيق أسفل الأظافر، وهذا يؤدي إلى خلق فجوة بين قاعدة الظفر والظفر، مما يسمح بفتح الباب للإصابة بالحكة والالتهابات، بدلاً من ذلك يمكنك استخدام فرشاة الأظافر لفركها برفق.

الطبقة الأساسية لطلاء الأظافر

استخدمي طبقة أساسية قبل وضع طلاء الأظافر، وتضيف طبقة واقية تقوي أظافرك، وفي أثناء إزالة طلاء أظافرك، استخدمي مزيلَ طلاءِ الأظافر عالي الجودة للحفاظ على سطح أظافرك ناعمًا.