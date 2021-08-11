من أصول أفريقية.. 6 معلومات عن عريس نور عمرو دياب المنتظر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خرجت نور عمرو دياب نجلة الفنان عمرو دياب، والفنانة شيرين رضا في جلسة بث مباشر قبل قليل لتفاجئ متابعيها وجمهورها بخبر خطوبتها من شاب مقيم في جنوب العاصمة البريطانية لندن، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»

وكشفت نور خلال جلسة البث المباشر عن خطبتها من شاب تقرر العيش معه خلال الأيام المقبلة قائلة: «أخيرا تمت خطبتي من صديقي الجديد وفي هذه الأثناء وقررت أغير مكان سكني وهكون بالقرب من منزل خطيبي وهاخد رأيكم في حاجات عايزة أجيبها للبيت، عايزين تتفرجوا على أيه؟ لقيت حاجات في بعض المحال ونفسي اشتريها».

كما كشفت نور عمرو دياب عن أغنيتها المفضلة من أغنيات والدها الهضبة عمرو دياب قائلة إن أغنية «تملي معاك» هي الأفضل بالنسبة لها مضيفة: «بتعجبكم الفلوجز بتاعتي؟، أنتوا وحشتوني أوي، وبشكركم على وجودكم معايا».

وأكدت خلال البث الذي شاركته مع متابعيها قبل قليل أنها ستشاركهم تفاصيل من يومها الذي سيبدأ بالتسوق من أجل منزلها الجديد لافتة إلى أنها لا تستطيع ارتداء خاتم الخطوبة بسبب زيادة الوزن في هذه الآونة.

ويرصد «هٌن» أبرز المعلومات عن خطيب نور عمرو دياب، بعد ساعات من إعلانها عن خطوبتها وأنها تجهز للعيش معه في لندن خلال الفترة المقبلة، كالتالي:

ـ يدعى كيران وودورد

ـ يعمل في مجال اللياقة وفقًا لحسابه على إنستجرام.

ـ يهوى التصوير ويعمل مصورا.

ـ كيران هو شاب من أصول أفريقية من دولة غانا، ويحمل الجنسية البريطانية.

ـ يتبادل عبارات الغزل والحب مع نور دياب وكان آخرها صورة وأرفقها بعبارة أحبك.

ـ أعلنت نور عمرو دياب عن خطوبتهما قبل ساعات مؤكدة أنها تستعد للعيش معه.