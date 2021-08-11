لايف ستايل

من أصول أفريقية.. 6 معلومات عن عريس نور عمرو دياب المنتظر

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نور عمرو دياب وخطيبها

خرجت نور عمرو دياب نجلة الفنان عمرو دياب، والفنانة شيرين رضا في جلسة بث مباشر قبل قليل لتفاجئ متابعيها وجمهورها بخبر خطوبتها من شاب مقيم في جنوب العاصمة البريطانية لندن، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»

وكشفت نور خلال جلسة البث المباشر عن خطبتها من شاب تقرر العيش معه خلال الأيام المقبلة قائلة: «أخيرا تمت خطبتي من صديقي الجديد وفي هذه الأثناء وقررت أغير مكان سكني وهكون بالقرب من منزل خطيبي وهاخد رأيكم في حاجات عايزة أجيبها للبيت، عايزين تتفرجوا على أيه؟ لقيت حاجات في بعض المحال ونفسي اشتريها».

06bd6a3910.jpg

كما كشفت نور عمرو دياب عن أغنيتها المفضلة من أغنيات والدها الهضبة عمرو دياب قائلة إن أغنية «تملي معاك» هي الأفضل بالنسبة لها مضيفة: «بتعجبكم الفلوجز بتاعتي؟، أنتوا وحشتوني أوي، وبشكركم على وجودكم معايا». 

e7e7ec3c21.jpg

وأكدت خلال البث الذي شاركته مع متابعيها قبل قليل أنها ستشاركهم تفاصيل من يومها الذي سيبدأ بالتسوق من أجل منزلها الجديد لافتة إلى أنها لا تستطيع ارتداء خاتم الخطوبة بسبب زيادة الوزن في هذه الآونة.

 

b8d8ffe194.jpg

ويرصد «هٌن» أبرز المعلومات عن خطيب نور عمرو دياب، بعد ساعات من إعلانها عن خطوبتها وأنها تجهز للعيش معه في لندن خلال الفترة المقبلة، كالتالي:

ـ يدعى كيران وودورد

ـ يعمل في مجال اللياقة وفقًا لحسابه على إنستجرام. 

ـ يهوى التصوير ويعمل مصورا.

ـ كيران هو شاب من أصول أفريقية من دولة غانا، ويحمل الجنسية البريطانية.

ـ يتبادل عبارات الغزل والحب مع نور دياب وكان آخرها صورة وأرفقها بعبارة أحبك.

 ـ أعلنت نور عمرو دياب عن خطوبتهما قبل ساعات مؤكدة أنها تستعد للعيش معه. 

 

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا