نصائح طبية لتجنب إصابة الأطفال بالتقزم وسوء التغذية

القاهرة - سمر حسين - صحة

قال الدكتور أحمد نوير، استشاري التغذية العلاجية، إن هناك فيتامينات يجب على الطفل الحصول عليها للوقاية من الأنيميا والتقزم، وهي الحديد و«فيتامين A» واليود، لأنها هي التي تؤثر على النمو والتركيز والصحة العامة والمناعة، مشيرًا إلى أن فائدة التغذية المدرسية، تكمن في التحكم في هذه العناصر وإمكانية زيادة بعضها، وعلى سبيل المثال، فإن اليود من الصعب الحصول عليه في المناطق البعيدة عن البحر، وبالتالي يمكن زيادته في الوجبة المدرسية.

وأضاف «نوير»، في لقاء مع برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» المذاع على قناة «cbc» الفضائية، وتقدمه الإعلاميات سهير جودة، ومفيدة شيحة، ومنى عبد الغني، الثلاثاء، أن الطفل يمكن أن يكون عادات صحية مهمة في التغذية في المدرسة، لأن وجود باقي الأطفال يساعد الطفل ويشجعه على تناول الطعام.

وأشار إلى أن الحديد يوجد بكثرة في اللحوم الحمراء، والكبدة، وأي بروتين، لافتًا إلى وجود نسبة حديد عالية في البقوليات، مثل العدس والفول، ولكنه غير قابل للامتصاص، ولذلك يوضع عليه ليمون، حيث إن الليمون يساعد على امتصاص الحديد، وبالتالي يمتص الجسم الحديد بسهولة، مثل امتصاصه الحديد من اللحوم، إضافة إلى أن العسل الأسود توجد به نسبة مرتفعة من الحديد، ولكن يجب الانتباه إلى أنه يوجد به سكر مرتفع، مشددًا على أن «السبانخ والباذنجان والتفاح مفيهاش حديد كما يزعم البعض».

ولفت إلى أن «فيتامين A» يوجد في الخضروات الملونة، مثل الفلفل والجزر والفراولة، مشددًا على أهمية متابعة وزن وطول الطفل باستمرار، وإذا حدثت مشكلة في الطول، فإن هذا يشير إلى وجود مشكلة في نقص الحديد وفيتامين A واليود، موضحًا أن بعض الأطفال قصار القامة نتيجة عوامل وراثية، ولكن في هذه الحالة تكون «صحتهم حلوة»، أما سوء التغذية فإن الطفل يكون قصيرًا وصحته ليست جيدة.

ولفت إلى أنه لمعرفة الطول المناسب للطفل، يمكن مقارنته بباقي الأطفال في المدرسة، وإذا كان أقصر منهم وصحته ليست جيدة، ففي هذه الحالة يجب اصطحابه إلى المتخصصين.