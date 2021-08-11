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توقعات الأبراج اليوم 11-8-2021: مشاكل عاطفية لـ الجوزاء والعقرب في مزاج رائع

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محمد اسماعيل - القاهرة - هل تودون معرفة المستقبل وما يخبئه لكم الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم توقّعات المستقبل وحظك اليوم، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب horoscope.

برج الحمل:

هناك سرعات كثيرة في حياتك هذه الفترة

برج الثور:

أنت مشتت هذه الفترة، حاول أن تهدأ وتستجمع أفكارك

برج الجوزاء:

لديك اليوم بعض المشاكل في حياتك العاطفية

برج السرطان:

حاول أن تقلل من انفعالاتك اليوم، حتى لا تفتعل المشاكل

برج الأسد:

حاول أن تتكلم اليوم مع أصدقائك ربما تشعر بالراحة

برج العذراء:

لديك اليوم روح التعاون مع أصدقائك، حاول أن تستغل هذه الفرصة

برج الميزان:

تغتقد اليوم أن قلة من الناس يفهمونك، هذا الأمر ليس صحيح

برج العقرب:

أنت اليوم في حالة مزاجية رائعة، كن مستعداً

برج القوس:

حاول ألا تقضي كل وقتك في التفكير، امنح نفسك فرصة أخرى

برج الجدي:

حان الوقت لاتخاذ بعض القرارت الهامة في حياتك

برج الدلو:

اليوم مليء بالطاقة الإيجابية لك، حاول أن تستمتع به

برج الحوت:

يشغل بالك الأمور العائلية، حاول أن تركز في حياتك أكثر

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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