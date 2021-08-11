الامارات | قطيع الأفيال يصل إلى بر الأمان في الصين بعد رحلة طويلة

شكرا لقرائتكم خبر عن قطيع الأفيال يصل إلى بر الأمان في الصين بعد رحلة طويلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتجه قطيع من 14 فيلاً برياً جنوباً، صوب موطنه الأصلي بإقليم يونان في جنوب غرب الصين؛ بعدما قطع 1300 كيلومتر في رحلة لفتت إليها الأنظار.

وقال مسؤولون في قطاع حماية الحياة البرية، خلال مؤتمر صحافي، أول من أمس، إن الأفيال عبرت بأمان جسراً فوق نهر يونان، عائدة جنوباً باتجاه محمية طبيعية تديرها مدينة بوير.

وكانت لجنة طوارئ مكلفة بالتعامل مع الأمر قد وضعت سياجاً مكهرباً، ورسمت طرقاً صناعية لضمان أن تسلك الأفيال الطريق الصحيح.

وقال رئيس لجنة الغابات الإقليمية، وان يونغ، إنه تم نشر أكثر من 25 ألفاً من الشرطة والعاملين و1500 عربة طوارئ، لتتبع الأفيال وإطعامها وضمان سلامتها.

وأضاف أنه تم إجلاء أكثر من 150 ألفاً من السكان من طريق هجرة الأفيال، وتخصيص أكثر من خمسة ملايين يوان (771 ألف دولار) لتغطية نفقات أي أضرار بالممتلكات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news