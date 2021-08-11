الامارات | عمرو دياب يكشف عن خط الأزياء الخاص به

شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يكشف عن خط الأزياء الخاص به والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الفنان، عمرو دياب، عن بداية إنتاج خط الأزياء الخاص به، الذي يحمل اسم «34».

ونشر «الهضبة» صوراً له عبر حسابه على «إنستغرام»، وهو يرتدي تيشيرت ونظارة شمسية وقلادة من موديلاته الجديدة.

وكان دياب قد طرح، في فترة سابقة، عطره الذي يحمل الاسم نفسه وهو «34»، نسبةً إلى تاريخ ميلاد والديه وهو عام 1934. وأعلن عمرو دياب في حفله الأخير، الذي أقيم في الساحل الشمالي، أنه أطلق خط أزياء خاصاً به، وسيظهر بموديلاته المختلفة في حفلاته.

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