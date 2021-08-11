الامارات | كريستينا أبلغيت تعلن إصابتها بمرض التصلب المتعدد

شكرا لقرائتكم خبر عن كريستينا أبلغيت تعلن إصابتها بمرض التصلب المتعدد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الممثلة الأميركية، كريستينا أبلغيت (49 عاماً) إصابتها بمرض التصلب المتعدد.

وكشفت أبلغيت، في تغريدة أمس، عن أنها عرفت منذ «بضعة أشهر» أنها تعاني مرض التصلب المتعدد، الذي يؤثر في نظام الأعصاب المركزي.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أنها كتبت في التغريدة: «منذ بضعة أشهر، تم تشخيص إصابتي بمرض التصلب المتعدد، لقد كانت رحلة غريبة، لكني حظيت بدعم أشخاص يعانون المرض نفسه».

وأضافت: «أطالب الآن باحترام خصوصيتي وأنا أمرّ بهذه الرحلة».

يشار إلى أن مرض التصلب المتعدد يعد مرضاً غير متوقع يصيب النظام العصبي المركزي، ما يعرقل تدفق المعلومات داخل المخ وبين المخ والجسم.

ويمكن أن يسبب المرض مشكلات في الرؤية، وحركة الذراع أو الساق، والإحساس والتوازن.

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