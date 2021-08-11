الامارات | الصين: العثور على أقدم ورشة لسك النقود المعدنية في العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: العثور على أقدم ورشة لسك النقود المعدنية في العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عثر على أقدم ورشة لسك النقود المعدنية في العالم، في مقاطعة خنان بوسط الصين، إذ يعود تاريخها إلى ما قبل نحو 2500 عام، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أمس.

وقالت «شينخوا» إنه باستخدام التأريخ بالكربون المشع، أكد علماء الآثار الصينيون أن ورشة صب الأواني البرونزية الموجودة في مدينة شينجيانغ، بدأت في سك النقود المعدنية الموحدة في الفترة الواقعة نحو بين عامي 640 و550 قبل الميلاد.

وقال أستاذ علم الآثار من جامعة تشنغتشو، هان قوه خه، إنه «خلال عمليات التنقيب اكتشفت أربعة أنواع من الآثار المتعلقة بتصنيع النقود في الموقع».

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