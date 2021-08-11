الامارات | صحة.. مرضى التهاب الجلد العصبي يمكنهم أيضاً الاستمتاع بالسباحة

شكرا لقرائتكم خبر عن صحة.. مرضى التهاب الجلد العصبي يمكنهم أيضاً الاستمتاع بالسباحة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشارت الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض الجلدية إلى أن السباحة يمكن أن تشكل عبئاً على الجلد لدى مرضى التهاب الجلد العصبي، إذ يتسبب ماء البحر المالح، وكذلك ماء حمام السباحة المحتوي على الكلور في إجهاد الجلد بشكل إضافي.

وأوضحت أن السبب في ذلك يرجع إلى محدودية وظيفة الحماية الطبيعية الخاصة بالجلد، ما يؤدي إلى تعرض الجلد للاحمرار والجفاف والحكة ويجعله عُرضة للبكتيريا والجراثيم.

وللاستمتاع بالسباحة مع تجنب هذه المتاعب، تنصح الرابطة مرضى التهاب الجلد العصبي بالسباحة في المياه العذبة - إن أمكن - واستعمال كريم غني بالدهون قبل السباحة لحماية الجلد من الجفاف، مع مراعاة السباحة لمدة قصيرة تجنباً لإجهاد الجلد.

وبعد السباحة ينبغي الاستحمام بماء فاتر وليس بماء ساخن، لأن الماء الساخن يتسبب في إجهاد الجلد بشكل إضافي. وللسبب ذاته ينبغي الابتعاد عن جل الاستحمام المحتوي على الصابون. كما ينبغي استخدام كريم غني بالدهون للعناية بالجلد.

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