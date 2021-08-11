لايف ستايل

الامارات | صحة.. مرضى التهاب الجلد العصبي يمكنهم أيضاً الاستمتاع بالسباحة

0 نشر
برلين ■ د.ب.أ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن صحة.. مرضى التهاب الجلد العصبي يمكنهم أيضاً الاستمتاع بالسباحة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشارت الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض الجلدية إلى أن السباحة يمكن أن تشكل عبئاً على الجلد لدى مرضى التهاب الجلد العصبي، إذ يتسبب ماء البحر المالح، وكذلك ماء حمام السباحة المحتوي على الكلور في إجهاد الجلد بشكل إضافي.

وأوضحت أن السبب في ذلك يرجع إلى محدودية وظيفة الحماية الطبيعية الخاصة بالجلد، ما يؤدي إلى تعرض الجلد للاحمرار والجفاف والحكة ويجعله عُرضة للبكتيريا والجراثيم.

وللاستمتاع بالسباحة مع تجنب هذه المتاعب، تنصح الرابطة مرضى التهاب الجلد العصبي بالسباحة في المياه العذبة - إن أمكن - واستعمال كريم غني بالدهون قبل السباحة لحماية الجلد من الجفاف، مع مراعاة السباحة لمدة قصيرة تجنباً لإجهاد الجلد.

وبعد السباحة ينبغي الاستحمام بماء فاتر وليس بماء ساخن، لأن الماء الساخن يتسبب في إجهاد الجلد بشكل إضافي. وللسبب ذاته ينبغي الابتعاد عن جل الاستحمام المحتوي على الصابون. كما ينبغي استخدام كريم غني بالدهون للعناية بالجلد.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا