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الامارات | بيل غيتس يتراجع في قائمة أثرياء العالم

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ريدموند ■ د.ب.أ 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن بيل غيتس يتراجع في قائمة أثرياء العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تراجع ترتيب بيل غيتس، مؤسس إمبراطورية البرمجيات الأميركية «مايكروسوفت كورب»، على قائمة مجلة «فوربس» لأثرياء العالم، إلى المركز الخامس، بعد الرئيس التنفيذي ومؤسس «فيس بوك» مارك زوكربيرغ.

وأدى طلاق بيل غيتس وميليندا فرنش غيتس إلى تقسيم ثروة مؤسس «مايكروسوفت» بينهما، وبالتالي تراجع ترتيبه على قائمة الأثرياء.

يذكر أن غيتس احتل المركز الأول في القائمة منذ 1987، ولم يتراجع عن المركز الثالث حتى العام الجاري.

وكانت شركة «كاسكاد إنفستمنت» التي تدير ثروة غيتس، قد نقلت أسهماً بـ2.4 مليار دولار إلى ميليندا، الخميس الماضي، لتصل ثروتها إلى 5.6 مليارات دولار، ومنحها بيل 3.2 مليارات دولار في مايو الماضي بعد إعلان انفصالهما. وتبلغ ثروة غيتس حالياً 129.6 مليار دولار.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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