دينا الشربيني استخدمت اسمها.. «الظهور الخفي» لوالدة عمرو دياب بالدراما والبراندات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رغم رحيلها منذ قرابة 9 أعوام إلا أن الفنان عمرو دياب مازال يبرهن على حبه لوالدته الراحلة، فاسمها يلازمه واتخذ من تاريخ ميلادها «وشمًا» خاصًا به، لتبقى سيرتها حاضرة معه حتى إن جاء ظهوره إعلاميًا نادرًا.

«الغائب الحاضر» هو المثل الذي جسد علاقة الفنان عمرو دياب، بوالدته الراحلة التي كثيرًا ما يتفائل بذكر سيرتها للترويج عن أعمال و«برندات» جديدة تخصه، وفي التقرير التالي يرصد «هن» كيف استدعى الهضبة سيرة والدته الراحلة.

وشم خاص بـ«براندات» عمرو دياب

أطلق الفنان عمرو دياب خط أزياء جديد يحمل اسمًا تجاريًا «34»، وهو الرقم ذاته الذي ظهر مع اسم العطر الخاص الذي طرحه أيضًا في بداية العام الجاري وكان يحمل اسمه بالإضافة للرقم «Amr Dia Eau de Parfum 34».

كما ظهر الهضبة في إعلان ترويجي، مستعرضًا للوشم الذي ظهر على ذراعه، وكان عبارة عن رقم «34» وهو الرقم الذي يحمل تاريخ ميلاد والدته، إذ أنها من مواليد 1934.

اسم والدته في «عمل رمضاني»

حين كانت العلاقة العاطفية مستمرة بين الفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، استخدمت الأخيرة اسم والدة «الهضبة» في الموسم الرمضاني 2020 الذي نافست به في مسلسل «لعبة النسيان»، إذ جسدت دور سيدة تدعى «رقية».

وكشفت، وقتها، الفنانة دينا الشربيني، عن السر وراء اختيار اسم «رقية»، وأوضحت خلال مداخلة هاتفية سابقة في برنامج «القاهرة الآن»، أنه اسم والدة الفنان عمرو دياب، ولهذا السبب اختارت الاسم، وتابعت في المكالمة أنها كانت تتمنى رؤيتها، بسبب حب «الهضبة» المستمر لها.

ووقتها تحدثت الفنانة دينا الشربيني عن حب «الهضبة» لوالدته، وعن كيفية اختيارها للاسم برفقة السيناريست تامر حبيب، الذي سرعان ما أبدى إعجابه باسم «رقية»: «تامر ساعتها قالي حلو جدًا.. واتحمس جدًا للاسم».

واستطردت «دينا» في المداخلة الهاتفية السابقة، عن رد فعل «الهضبة» وقتها: «عمرو دياب انبسط جدًا قالي حلو أوي، وهو اسم حلو ومتقالش قبل كده كتير، وحقيقي كان نفسي أقابلها جدا، وسمعت عنها كلام يجنن».