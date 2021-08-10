محمد عطية وميرنا الهلباوي يكشفان سبب عودتهما بعد الانفصال

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشف الثنائي الفنان محمد عطية وخطيبته الكاتبة ميرنا الهلباوي عن سبب انفصالهما، وذلك بعد أيام من إعلانهما العودة مرة أخرى، التي أحدثت صدى كبيرًا وتفاعل معها عدد كبير من متابعيهما من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الفنان محمد عطية خلال لقائه مع et بالعربي على هامش إحدى الحفلات بالقاهرة: «كل حاجة ليها أسباب أنا على قناعة أن أي علاقات في الدنيا بيكون فيها اختلاف وجهات نظر، ومش شرط الطرفين يكونوا متوافقين في كل حاجة ومفيش حد كامل أنا عندي عيوب وهي عندها عيوب وفي الفترة اللي انفصلنا فيها كنا أصحاب».

واعتبر محمد عطية أن انفصاله عن ميرنا الهلباوي كان مزعجا للغاية: «الانفصال لما حصل الموضوع كان مزعج بسبب السؤال عن السبب وده شيء بالنسبالي كان مزعج لأني حسيت انها حاجة خاصة جدًا كل الناس تواصلت معانا»

وعلى هامش اللقاء قالت ميرنا: «مبسوطين بردود الأفعال مكناش عارفين إن الموضوع هيكون فيه اهتمام أوي كدا وشكرا على الاهتمام والرسائل إحنا اتخضينا من كم الرسائل والاهتمام، وأكيد الجمهور حاسس إن اللي بينا حقيقي، هو بالنسبالي كل حاجة وأغلى حاجة عندي وبحبه جدًًا».

وقبل أيام شاركت ميرنا الهلباوي صورة جمعتها بعطية ودونت عليها: «لم ننتهِ بعد، سوف نستمر في النضال بالمعنى الحرفي والمجازي، من أجل حبنا»، وهي الرسالة التي علق عليها خطيبها محمد عطية قائلًا: «بعدنا كان أكبر غلطة أنا مليش غيرك، إنتي أحسن حاجة حصلتلي في حياتي».

كانت الكاتبة والبلوجر الشابة ميرنا الهلباوي، قد أعلنت عن عودتها لخطيبها المطرب محمد عطية بعد أسابيع من انفصالهما حيث فاجأت الجمهور والمتابعين بعودة الأمور لمجاريها، إذ نشرت صورة تجمعهما عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».